Majchrzak z awansem do prestiżowego turnieju!

Kamil Majchrzak w udany sposób rozpoczął przygodę z turniejem rangi ATP 500 w Bazylei. Rozstawiony z "6" Polak odprawił w dwóch setach (6:4, 6:4) Hiszpana Pedro Martineza, a o miejsce w głównej drabince imprezy mierzył się z grającym z "4" przy swoim nazwisku Francuzem Valentinem Royerem.

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka blisko tytułu!



Majchrzak świetnie wszedł w mecz. Błyskawicznie objął prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. Royer zdołał odrobić tylko jedno z nich, dzięki czemu to Polak zapisał na swoje konto pierwszą partię.

Druga odsłona pojedynku przebiegała pod dyktando serwujących. Przez 10 gemów nie zobaczyliśmy ani jednego breaka. Taki stan rzeczy zmienił się przy stanie 5:5. Był to kluczowy moment, w którym Majchrzak przełamał Royera, a kilka chwil później zamknął starcie przy własnym podaniu, meldując się w głównej drabince imprezy w Bazylei.



Kamil Majchrzak - Valentin Royer 6:4, 7:5