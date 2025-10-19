Majchrzak z awansem do prestiżowego turnieju!

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak zameldował się w głównej drabince turnieju ATP w Bazylei. Polak w finale kwalifikacji pokonał w dwóch setach Francuza Valentina Royera.

fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak w udany sposób rozpoczął przygodę z turniejem rangi ATP 500 w Bazylei. Rozstawiony z "6" Polak odprawił w dwóch setach (6:4, 6:4) Hiszpana Pedro Martineza, a o miejsce w głównej drabince imprezy mierzył się z grającym z "4" przy swoim nazwisku Francuzem Valentinem Royerem.

 

Majchrzak świetnie wszedł w mecz. Błyskawicznie objął prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. Royer zdołał odrobić tylko jedno z nich, dzięki czemu to Polak zapisał na swoje konto pierwszą partię.

 

Druga odsłona pojedynku przebiegała pod dyktando serwujących. Przez 10 gemów nie zobaczyliśmy ani jednego breaka. Taki stan rzeczy zmienił się przy stanie 5:5. Był to kluczowy moment, w którym Majchrzak przełamał Royera, a kilka chwil później zamknął starcie przy własnym podaniu, meldując się w głównej drabince imprezy w Bazylei.


Kamil Majchrzak - Valentin Royer 6:4, 7:5

ATPATP 500 BAZYLEAATP 500 BAZYLEA 2025ATP BAZYLEAATP BAZYLEA 2025ATP TOURKAMIL MAJCHRZAKSWISS INDOORS BASELSWISS INDOORS BASEL 2025TENISTURNIEJE ATP I WTAVALENTIN ROYER
