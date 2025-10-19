Informacja prosto z USA! Max Verstappen znowu górą

Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix USA, 19. rundą mistrzostw świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris. Jego kolega z McLarena Australijczyk Oscar Piastri, lider klasyfikacji generalnej, był szósty.

fot. PAP
Max Verstappen wygrał kwalifikacje w Austin

Kilka godzin wcześniej Verstappen wygrał sprint, a w niedzielę będzie miał okazję jeszcze bardziej zmniejszyć stratę do rywali z McLarena. Obecnie ma 281 punktów i jest trzeci w mistrzostwach świata. Piastri zgromadził 336 pkt, a Norris 314.

 

W niedzielę za Verstappenem i Norrisem na starcie ustawi się reprezentant Monako Charles Leclerc (Ferrari), a z czwartego pola ruszy Brytyjczyk George Russell (Mercedes).

 

Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.

