Informacja prosto z USA! Max Verstappen znowu górą

Kilka godzin wcześniej Verstappen wygrał sprint, a w niedzielę będzie miał okazję jeszcze bardziej zmniejszyć stratę do rywali z McLarena. Obecnie ma 281 punktów i jest trzeci w mistrzostwach świata. Piastri zgromadził 336 pkt, a Norris 314.

W niedzielę za Verstappenem i Norrisem na starcie ustawi się reprezentant Monako Charles Leclerc (Ferrari), a z czwartego pola ruszy Brytyjczyk George Russell (Mercedes).

Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.

