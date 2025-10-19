Mbappe uratował Real Madryt przed El Clasico

Zwycięską bramkę dla „Królewskich” zdobył w 80. minucie Francuz Kylian Mbappe, który otrzymał prostopadłe podanie od Turka Ardy Gulera, umiejętnie obrócił się z piłką i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Getafe Davidem Sorią.

Soria spisywał się tego dnia bardzo dobrze, obronił dziewięć strzałów gości i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Negatywnie wyróżnił się za to Kameruńczyk Allan Nyom, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych w 76. minucie, a mniej niż 60 sekund później został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul.

Gospodarze kończyli mecz w dziewiątkę, bo w 84. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Alex Sancris.

Mbappe ma 10 ligowych bramek w tym sezonie i jest najlepszy w tych rozgrywkach. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Argentyńczyk Julian Alvarez z Atletico Madryt, który strzelił sześć goli.

Cztery trafienia ma z kolei Robert Lewandowski, który jednak musi poczekać na kolejne występy w Barcelonie, bo zmaga się z urazem uda. Najprawdopodobniej zabraknie go także w przyszłym tygodniu, gdy Katalończycy pojadą do Madrytu na El Clasico. W sobotnim meczu z Gironą Polak również nie grał.

Po dziewięciu kolejkach Real ma 24 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - o dwa mniej. Trzecie miejsce zajmuje Villarreal z 17 punktami.

Getafe - Real Madryt 0:1 (0:0)

Bramka: Mbappe 80.

Getafe: Soria - Iglesias, Duarte, Djene, Rico - Femenia (76 Nyom), Martin (87 Kamara), Milla, Arambarri, Sancris - Liso (90 da Costa).

Real: Courtois - Valverde, Militao, Alaba (46 Asencio), Carreras - Tchouameni, Camavinga (65 Guler) - Mastantuono (55 Vinicius Jr), Bellingham (86 Garcia), Rodrygo (86 Diaz) - Mbappe.

Żółte kartki: Duarte, Femenia, Sancris - Tchouameni.

Czerwone kartki: Nyom, Sancris.

PAP