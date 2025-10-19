Mbappe uratował Real Madryt przed El Clasico
Real Madryt pokonał Getafe 1:0 i wrócił na pozycję lidera hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. W sobotę prowadzenie odebrała mu Barcelona, która - z Wojciechem Szczęsnym w bramce - wygrała u siebie z Gironą 2:1. W następnej, 10. kolejce odbędzie się El Clasico.
Zwycięską bramkę dla „Królewskich” zdobył w 80. minucie Francuz Kylian Mbappe, który otrzymał prostopadłe podanie od Turka Ardy Gulera, umiejętnie obrócił się z piłką i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Getafe Davidem Sorią.
Soria spisywał się tego dnia bardzo dobrze, obronił dziewięć strzałów gości i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Negatywnie wyróżnił się za to Kameruńczyk Allan Nyom, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych w 76. minucie, a mniej niż 60 sekund później został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul.
Gospodarze kończyli mecz w dziewiątkę, bo w 84. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Alex Sancris.
Mbappe ma 10 ligowych bramek w tym sezonie i jest najlepszy w tych rozgrywkach. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Argentyńczyk Julian Alvarez z Atletico Madryt, który strzelił sześć goli.
Cztery trafienia ma z kolei Robert Lewandowski, który jednak musi poczekać na kolejne występy w Barcelonie, bo zmaga się z urazem uda. Najprawdopodobniej zabraknie go także w przyszłym tygodniu, gdy Katalończycy pojadą do Madrytu na El Clasico. W sobotnim meczu z Gironą Polak również nie grał.
Po dziewięciu kolejkach Real ma 24 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - o dwa mniej. Trzecie miejsce zajmuje Villarreal z 17 punktami.
Getafe - Real Madryt 0:1 (0:0)
Bramka: Mbappe 80.
Getafe: Soria - Iglesias, Duarte, Djene, Rico - Femenia (76 Nyom), Martin (87 Kamara), Milla, Arambarri, Sancris - Liso (90 da Costa).
Real: Courtois - Valverde, Militao, Alaba (46 Asencio), Carreras - Tchouameni, Camavinga (65 Guler) - Mastantuono (55 Vinicius Jr), Bellingham (86 Garcia), Rodrygo (86 Diaz) - Mbappe.
Żółte kartki: Duarte, Femenia, Sancris - Tchouameni.
Czerwone kartki: Nyom, Sancris.Przejdź na Polsatsport.pl