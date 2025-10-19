Nie żyje były reprezentant Polski. To wielka legenda polskiego klubu

Klub Stal Sanok przekazał smutne informacje. W wieku 69 lat zmarł Czesław Radwański, legenda tego zespołu.



"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Czesława Radwańskiego, wspaniałego człowieka, byłego hokeisty i prawdziwego pasjonata sanockiego hokeja. Łączymy się w bólu z całą rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Pozostanie w pamięci jako człowiek z sercem do sportu, z ogromnym zaangażowaniem i miłością do hokeja, który współtworzył historię tej dyscypliny w Sanoku" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Radwański był wychowankiem Stali i przez lata występował w barwach ekipy z Sanoka, a później był trenerem i działaczem.

Maciej i Michał, jego synowie, poszli w ślady ojca i również zostali zawodowymi hokeistami. Jak czytamy na stronie "korsosanockie.pl", hokejowe tradycje kontynuują także jego wnuki – Aleks w ubiegłym roku zadebiutował w Ekstralidze, a Alan gra w zespołach młodzieżowych.



Był reprezentantem Polski w grupach młodzieżowych, występował także w kadrze "B".

