Oni błyszczeli najbardziej! Oto drużyna marzeń Memoriału Arkadiusza Gołasia

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia w Zalasewie. W wielkim finale ekipa prowadzona przez Andreę Gianiego wygrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 3:2. Po zakończeniu rywalizacji tradycyjnie wybrano najlepszych zawodników całego turnieju. Zobacz, kto został wyróżniony.
XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia przeszedł już do historii. Przez dwie dekady siatkarze światowej klasy zespołów dostarczają kibicom wielkich emocji, oddając hołd tragicznie zmarłemu siatkarzowi. Tak było i tym razem.
W turnieju nie brakowało emocji i zwrotów akcji. Aż trzy z czterech spotkań kończyły się w pięciu setach. W sobotnie popołudnie PGE GiEK Skra Bełchatów uległa Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 2:3, a ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ograła Berlin Recycling Volleys 3:2.
Jedynym "krótkim" meczem całych zawodów było starcie Skry z Berlinem. Bełchatowianie nie dali Niemcom żadnych szans i pewnie zwyciężyli 3:0.
Crème de la crème memoriału okazał się wielki finał. Siatkarze z Zawiercia prowadzili już 2:0, ale kędzierzynianie odwrócili losy meczu i triumfowali po tie-breaku. Wyniki i skróty wszystkich spotkań można zobaczyć TUTAJ.
Tradycyjnie już po zakończeniu rywalizacji wybrano drużynę marzeń turnieju. Znalazło się w niej po trzech siatkarzy ZAKSY i Warty Zawiercie.
Drużyna marzeń XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia:
Najlepszy rozgrywający: Miguel Tavares (Aluron CMC Warta Zawiercie)
Najlepszy atakujący: Mateusz Rećko (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)
Najlepszy przyjmujący: Bartosz Kwolek (Aluron CMC Warta Zawiercie)
Najlepszy libero: Bartosz Fijałek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)
Najlepszy środkowy: Miłosz Zniszczoł (Aluron CMC Warta Zawiercie)
MVP: Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)
Memoriał Arkadiusza Gołasia jest organizowany od 2006 roku w celu uczczenia pamięci tragicznie zmarłego siatkarza reprezentacji Polski.