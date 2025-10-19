Pewne zwycięstwo Skry! Mistrz kraju rozbity w trzech setach

Skra świetnie weszła w to spotkanie. Klub z Polski już na starcie wyszedł na kilkupunktowe prowadzenie. Szczególnie dobrze na boisku prezentował się Bartłomiej Lemański. To między innymi dzięki jego grze Skra bez większych problemów przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym secie (25:17).

Druga część rywalizacji była bardziej wyrównana. Mistrzowie Niemiec wrzucili wyższy bieg, ale to nie wystarczyło, by dogonić jedną z najbardziej znanych ekip w PlusLidze. Tym razem na pochwałę zasłużył Antoine Pothron. Francuski przyjmujący dyrygował ofensywnymi akcjami bełchatowskiego zespołu. Ostatecznie Skra wygrała drugiego seta 25:20.

Trzecia i jak się okazało ostatnia część tej rywalizacji, również należała do polskiej ekipy. Podopieczni Krzysztofa Stelmacha po niepewnym początku seta odskoczyli oponentom. Szybko zdobyta przewaga utrzymała się już do końca partii. Trzeci set zakończył się wynikiem 25:17.

W finale XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia naprzeciwko siebie staną Aluron CMC Warta Zawiercie i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Warto przypomnieć, że turniej w Zalasewie to ostatni poważny sprawdzian przed startem nowego sezonu PlusLigi. Rywalizacja na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozpocznie się w poniedziałek 20 października.

PGE GiEK Skra Bełchatów - Berlin Recycling Volleys 3:0 (25:17, 25:20, 25:17).

AA, Polsat Sport