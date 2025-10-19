PGE GiEK Skra Bełchatów - Berlin Recycling Volleys. Relacja live i wynik na żywo

Niedziela 19 października to ostatni dzień tegorocznej edycji XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. To właśnie tego dnia zostaną rozegrane spotkanie o trzecie miejsce i finał.

O brązowe medale powalczą PGE GiEK Skra Bełchatów i Berlin Recycling Volleys. Zespół z Bełchatowa w półfinale musiał uznać wyższość Aluron CMC Warty Zawiercie, natomiast mistrz Niemiec okazał się słabszy od ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Warto przypomnieć, że XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia to ostatni poważny sprawdzian przed startem nowego sezonu PlusLigi. Rywalizacja na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozpocznie się w poniedziałek 20 października.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Berlin Recycling Volleys na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

AA, Polsat Sport