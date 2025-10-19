Pierwszy taki triumfator w historii. Szybka robota w finale

Rozstawiony z numerem drugim Norweg Casper Ruud wygrał z Francuzem Ugo Humbertem (nr 4.) 6:2, 6:3 w finale turnieju ATP 250 na twardych kortach w Sztokholmie. To 14. tytuł w karierze 26-letniego tenisisty z Oslo, a drugi w tym roku. W maju zwyciężył w prestiżowej imprezie ATP 1000 w Madrycie.