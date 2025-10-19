Pierwszy taki triumfator w historii. Szybka robota w finale

Tenis

Rozstawiony z numerem drugim Norweg Casper Ruud wygrał z Francuzem Ugo Humbertem (nr 4.) 6:2, 6:3 w finale turnieju ATP 250 na twardych kortach w Sztokholmie. To 14. tytuł w karierze 26-letniego tenisisty z Oslo, a drugi w tym roku. W maju zwyciężył w prestiżowej imprezie ATP 1000 w Madrycie.

fot. PAP

Ruud to pierwszy w historii norweski triumfator turnieju w stolicy Szwecji. Z Humbertem uporał się w 68 minut, popełniając zaledwie dwa niewymuszone błędy.

 

W singlu w Sztokholmie grał Kamil Majchrzak i dotarł do drugiej rundy. Z kolei w półfinale debla odpadli Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek.

 

Wynik finału singla:

 

Casper Ruud (Norwegia, 2) - Ugo Humbert (Francja, 4) 6:2, 6:3.

PAP
