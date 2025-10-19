Pierwszy taki triumfator w historii. Szybka robota w finale
Rozstawiony z numerem drugim Norweg Casper Ruud wygrał z Francuzem Ugo Humbertem (nr 4.) 6:2, 6:3 w finale turnieju ATP 250 na twardych kortach w Sztokholmie. To 14. tytuł w karierze 26-letniego tenisisty z Oslo, a drugi w tym roku. W maju zwyciężył w prestiżowej imprezie ATP 1000 w Madrycie.
Ruud to pierwszy w historii norweski triumfator turnieju w stolicy Szwecji. Z Humbertem uporał się w 68 minut, popełniając zaledwie dwa niewymuszone błędy.
ZOBACZ TAKŻE: Dramat czołowego tenisisty świata! Zerwane więzadła, operacja i pół roku przerwy
W singlu w Sztokholmie grał Kamil Majchrzak i dotarł do drugiej rundy. Z kolei w półfinale debla odpadli Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek.
Wynik finału singla:
Casper Ruud (Norwegia, 2) - Ugo Humbert (Francja, 4) 6:2, 6:3.Przejdź na Polsatsport.pl