PlusLiga mecze. Terminarz pierwszej kolejki. Kiedy? O której godzinie?

Siatkówka

Na ten dzień czekali wszyscy kibice polskiej siatkówki! W poniedziałek 20 października wraca siatkarska PlusLiga. Zobacz, jak wygląda terminarz pierwszej kolejki PlusLigi. Kiedy mecze? O której godzinie siatkówka?

PlusLiga mecze. Terminarz pierwszej kolejki. Kiedy? O której godzinie?
fot. Cyfrasport
PlusLiga mecze. Terminarz pierwszej kolejki. Kiedy siatkówka? O której godzinie?

Czas na powrót PlusLigi! W poniedziałek 20 października będziemy świadkami pierwszego spotkania nowego sezonu siatkarskiej ekstraklasy. W premierowym starciu zmierzą się Energa Trefl Gdańsk i Barkom-Każany Lwów.

 

Najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

 

W kolejnych dniach w akcji zobaczymy największe gwiazdy PlusLigi. Jak zaprezentuje się Wilfredo Leon i broniąca mistrzowskiego tytułu Bogdanka LUK Lublin? W jakiej formie będą siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, przez wielu ekspertów wskazywani jako faworyci do końcowego triumfu w PlusLidze w sezonie 2025/2026?

Czas na PlusLigę! Gdzie obejrzeć pierwszą kolejkę? Plan transmisji

PlusLiga. Terminarz pierwszej kolejki:

20.10.2025, 17:30

Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIABOGDANKA LUKPLUSLIGASEZON 2025/2026SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandra Gryka - najlepsze akcje MVP meczu ITA TOOLS Stal Mielec - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 