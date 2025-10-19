PlusLiga mecze. Terminarz pierwszej kolejki. Kiedy? O której godzinie?
Na ten dzień czekali wszyscy kibice polskiej siatkówki! W poniedziałek 20 października wraca siatkarska PlusLiga. Zobacz, jak wygląda terminarz pierwszej kolejki PlusLigi. Kiedy mecze? O której godzinie siatkówka?
Czas na powrót PlusLigi! W poniedziałek 20 października będziemy świadkami pierwszego spotkania nowego sezonu siatkarskiej ekstraklasy. W premierowym starciu zmierzą się Energa Trefl Gdańsk i Barkom-Każany Lwów.
W kolejnych dniach w akcji zobaczymy największe gwiazdy PlusLigi. Jak zaprezentuje się Wilfredo Leon i broniąca mistrzowskiego tytułu Bogdanka LUK Lublin? W jakiej formie będą siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, przez wielu ekspertów wskazywani jako faworyci do końcowego triumfu w PlusLidze w sezonie 2025/2026?
PlusLiga. Terminarz pierwszej kolejki:
20.10.2025, 17:30
Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów