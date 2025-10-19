Polscy siatkarze zagrają w finale mistrzostw świata! Biało-czerwony półfinał
Polscy siatkarze plażowi zagrają w finale mistrzostw świata do lat 21! Nie wiadomo jednak jeszcze, która para będzie walczyć w najważniejszym meczu. W półfinale bowiem zmierzą się dwie Biało-Czerwone pary: Szymon Pietraszek/Jakub Krzemiński i Szymon Beta/Artem Besarab.
Trwają obecnie mistrzostwa świata do lat 21 w siatkówce plażowej. Już teraz polscy kibice mogą być dumni z występów swoich rodaków na arenie międzynarodowej. Jedna para z naszego kraju pojawi się bowiem w wielkim finale zmagań w Puebli.
W półfinale czempionatu naprzeciwko siebie staną dwie polskie pary. O awans do najważniejszego meczu całego turnieju walczyć będą duety Szymon Pietraszek/Jakub Krzemiński oraz Szymon Beta/Artem Besarab.
W meksykańskiej rywalizacji udział brały również siatkarki z naszego kraju. Natalia Okła i Julia Radelczuk odpadły jednak na etapie 1/8 finału.
Do polsko-polskiego półfinału dojdzie w niedzielę 19 października o godzinie 19:00. Finał mistrzostw świata w siatkówce plażowej do lat 21 zaplanowany został natomiast na godzinę 2:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek.