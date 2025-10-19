Polska tenisistka blisko tytułu!

Rozstawione z "4" Weronika Falkowska i Kristina Novak z powodzeniem rywalizowały w zmaganiach rangi WTA 125 w Tampico. Polsko-słoweński duet zwyciężył trzy mecze i znalazł się w wielkim finale, gdzie mierzył się z dwójką turniejową numer 3 - Kanadyjką Kaylą Cross i Brytyjką Amelią Rajecki.

Pierwszy set spotkania obfitował w wiele przełamań - dokładnie siedem. Falkowska i Novak prowadziły 2:1, 3:2 oraz 4:3 z przewagą breaka, lecz za każdym razem nie potrafiły potwierdzić tego przy własnym serwisie. Od stanu 4:3 dla Polki i Słowenki inicjatywę przejęły Cross i Rajecki, które wygrały 6:4 i zbliżyły się do końcowego sukcesu.

W drugiej partii jako pierwsze odskoczyły Kanadyjka i Brytyjka - na 3:1. Falkowska z Novak zdołały odłamać wyżej notowane przeciwniczki, lecz kilka minut później te ponownie odjechały i tym razem nie oddały korzystnego rezultatu, sięgając po tytuł w meksykańskim turnieju.

Weronika Falkowska/Kristina Novak - Kayla Cross/Amelia Rajecki 4:6, 3:6