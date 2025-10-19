Rekord świata pobity w Polsce! Prawie 3-metrowa bestia wyciągnięta z wody

Polskie zbiorniki wodne znane są z monstrualnych ryb, te największe często łowione są w Zalewie Rybnickim. Tym razem wędkarze dokonali czegoś absolutnie wyjątkowego, bo pobili rekord świata.

fot. Facebook/Polska Akademia Wędkarska

Nowymi rekordzistami są Krzysztof Pyra i Adrian Gontarz, którzy w niedzielę brali udział w zawodach w Rybniku. Tamtejszy zalew słynie z wielkich sumów i to właśnie tam łowiono już potężne bestie. Nigdy wcześniej jednak nikt nie wyciągnął takiego olbrzyma.

 

Rekordowa ryba mierzyła 292 cm! To absolutny rekord Polski, a także świata. Dotychczas nikt nigdy nie wyciągnął tak wielkiego suma na wędkę. Poprzedni rekord należał do Włocha, który złowił w rzece Pad rybę o długości 285 cm.

 

Polscy wędkarze użyli techniki spinningowej, łowiąc z łodzi. Hol trwał pół godziny, a rekordowa ryba została wypuszczona do wody.

IM, Polsat Sport
