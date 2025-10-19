Remis w hicie kolejki PKO BP Ekstraklasy! Dwa gole w samej końcówce

Na ławce trenerskiej doszło do duńskiego starcia Nielsa Frederiksena i Thomasa Thomasberga, który od blisko trzech tygodni prowadzi zespół ze Szczecina. Obaj szkoleniowcy często rywalizowali ze sobą w lidze duńskiej, pierwszy pojedynek w polskiej ekstraklasie zakończył się remisowo.

Lechici rozpoczęli z rozmachem i szybko rozgrzali Valentina Cojocaru. Defensywa gości dobrze radziła sobie z dośrodkowaniami poznaniaków i nie popełniała błędów przy stałych fragmentach gry.

Piłkarze Pogoni przeczekali napór rywala i w 10. minucie Rajmund Molnar uderzył z dystansu tuż nad poprzeczką. W kolejnej akcji "Portowcy" już się nie pomylili, po szybkim ataku piłka trochę przypadkowo trafiła pod nogi Kamila Grosickiego, a reprezentant Polski takich okazji nie zwykł marnować. Lech nadal posiadał inicjatywę, ale mógł stracił drugiego gola - Mor N'Diaye w dogodnej sytuacji nie trafił w światło bramki.

Ostatni kwadrans pierwszej odsłony to znów spora przewaga mistrzów Polski. Mikael Ishak posłał piłkę tuż nad poprzeczką, a jeszcze lepszą szansę miał Luis Palma, który z rzutu wolnego z 16 metrów próbował przelobować piłkę nad murem, ale uderzył za nisko.

Znakomicie między słupkami szczecińskiej bramki spisywał się także Cojocaru, który niczym bramkarz piłki ręcznej czubkiem buta obronił strzał Taofeeka Ismaheela. Rumun nie dał się także zaskoczyć po uderzeniu Pablo Rodrigueza.

Poznaniacy wyrównali straty sześć minut po wznowieniu gry - mało widoczny Ishak dołożył tylko nogę do perfekcyjnej wrzutki Palmy. Reprezentant Hondurasu w PKO BP Ekstraklasie nie po raz pierwszy zaprezentował nieprzeciętne umiejętności, a w 60. minucie popisał się fantastycznym uderzeniem w samo okienko. Radość Palmy, jego kolegów i kibiców "Kolejorza" trwała jednak tylko dwie minuty, okazało się, że w Honduranin momencie podania był na minimalnym spalonym.

Lech nie rezygnował ze zdobycia drugiej bramki, lecz brakowało mu dokładności w finalizacji akcji, a czasami po prostu szczęścia. Tak jak to miało miejsce w przypadku strzały Filipa Jagiełły, gdy po rykoszecie piłka trafiła w słupek. W końcówce ponownie słupek uratował gości od utraty gola po niepewnej interwencji obrońcy Leonardo Koutrisa.

Pogoń nie grała już z takim zaangażowaniem w ofensywie, ale jeszcze miała dwie okazje na zmianę wyniku - w obu przypadkach Bartosz Mrozek stanął na wysokości zadania.

Tuż przed upływem regulaminowego czasu gry po podaniu Jagiełły, rezerwowy Leo Bengtsson płaskim strzałem w długi róg pokonał Cojocaru. Wydawało się, że trzy punkty zostaną w Poznaniu, gdy w głównej roli wystąpili zmiennicy szczecińskiej drużyny. Dwie minuty później po akcji Jose Pozo, niepilnowany Paul Mukairu doprowadził do wyrównania.

Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Kamil Grosicki (15), 1:1 Mikael Ishak (51), 2:1 Leo Bengtsson (89), 2:2 Paul Mukairu (90+1).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Alex Douglas, Antonio Milic, Michał Gurgul (76. Joao Moutinho) - Taofeek Ismaheel (76. Leo Bengtsson), Antoni Kozubal (63. Timothy Ouma), Pablo Rodriguez (82. Yannick Agnero), Filip Jagiełło, Luis Palma (82. Kornel Lisman) - Mikael Ishak.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimitris Keramitsis (76. Kacper Smoliński), Marian Huja, Leonardo Koutris - Musa Juwara (69. Hussein Ali), Mor N Diaye, Fredrik Ulvestad, Sam Greenwood (90. Jose Pozo) - Rajmund Molnar (90. Kacper Kostorz), Kamil Grosicki (76. Paul Mukairu).

Żółta kartka - Lech Poznań: Filip Jagiełło.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 39 496.

