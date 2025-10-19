Siatkarski rollercoaster! Znamy zwycięzców Memoriału Arkadiusza Gołasia

Pierwszy set finałowej rywalizacji był dość wyrównany. Oba zespoły grały ofensywnie, ale przez większość czasu o tzw. "oddech" lepsi byli Jurajscy Rycerze. W końcówce również tak było - dwa asy serwisowe posłał Bartłomiej Bołądź, a na "dobicie" efektowny atak skończył Aaron Russell.

W drugiej partii dominacja zawiercian była widoczna od samego początku. Szybko zbudowali przewagę (7:3), która z każdą kolejną minutą tylko rosła (17:9). W końcówce różnica sięgnęła aż 10 punktów (21:11) i stało się jasne, że siatkarze prowadzeni przez Andreę Gianiego swojej szansy muszą szukać w trzeciej odsłonie tego starcia.

I znaleźli. ZAKSA rozpoczęła od 4:1, a potem sukcesywnie powiększała swoją przewagę (9:4). Ich dobra passa trwała przez niemal całego seta, ale w końcówce zrobiło się nieco nerwowo. Warta podgoniła wynik do 20:18, ale później popełniła dwa proste błędy i na własne życzenie przegrała tę partię.

W kolejnej kędzierzynianie również prowadzili, ale wygrywanie kolejnych akcji przychodziło im już ze znacznie większym trudem. Mniej więcej w połowie seta udało im się "odskoczyć" na pięć punktów i rozpocząć marsz po tie-breaka. Jurajscy Rycerze wyraźnie osłabli i nie mieli żadnego sposobu na dobrze dysponowaną ZAKSĘ. O tym, kto wzniesie puchar za zwycięstwo, musiał zadecydować piąty set.

A jego od trzypunktowej serii rozpoczęli siatkarze z Zawiercia. Kędzierzynianie wzięli się do odrabiania strat i doprowadzili do stanu 6:6. Od tego momentu walka zaczęła toczyć się "na noże". Tę wojnę nerwów w końcówce wygrali kędzierzynianie, którzy sięgnęli po puchar całego Memoriału Gołasia.

Na najniższym stopniu podium turnieju stanęła PGE GiEK Skra Bełchatów, która w meczu o trzecie miejsce rozbiła Berlin Recycling Volleys.

Memoriał Arkadiusza Gołasia jest organizowany od 2006 roku w celu uczczenia pamięci tragicznie zmarłego siatkarza reprezentacji Polski.

Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:22, 25:16, 25:27, 15:25, 12:15)