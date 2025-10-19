Stoch najlepszym Polakiem w Hinzenbach. Zwycięstwo Austriaka

Stoch w pierwszej próbie uzyskał 84,5 m, a potem oddał najdłuższy skok w drugiej serii - 93 m (tyle samo uzyskał Niemiec Philipp Raimund) i otrzymał łączną notę 224,8 pkt.

Hoerl triumfował notą 241,5 pkt po skokach na 93 m i 89,5 m. Drugi Tschofenig uzyskał 87,5 m i 92 m i stracił do zwycięzcy sześć punktów. Trzeci Kobayashi oddał skoki na 88,5 m i 90 m, co dało mu 235,3 pkt.

W niedzielnym konkursie startowało sześciu Polaków i wszyscy awansowali do drugiej serii. Piotr Żyła był 11., Dawid Kubacki i Paweł Wąsek uplasowali się ex aequo na 16. pozycji, Maciej Kot był 23., natomiast Aleksander Zniszczoł - 27.

W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Raimund, który ma 410 pkt. Wiceliderem jest Japończyk Sakutaro Kobayashi - 368. Na trzecie miejsce spadł Austriak Niklas Bachlinger, który ma 362 pkt nie startował w Klingenthal.

Stoch zdobył 308 pkt i zajmuje piąte miejsce, a tuż za nim plasuje się Kubacki, który wywalczył 294 pkt.

W przyszły weekend 25-26 października w niemieckim Klingenthal odbędzie się na zakończenie Letniej Grand Prix mężczyzn i kobiet. Na sobotę zaplanowano konkursy indywidualne, a na niedzielę konkurs mikstów.

Wyniki:

1. Jan Hoerl (Austria) 241,5 (93,0/89,5)

2. Daniel Tschofenig (Austria) 235,5 (87,5/92,0)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 235,3 (88,5/90,0)

4. Philipp Raimund (Niemcy) 233,9 (87,0/93,0)

5. Stephan Embacher (Austria) 231,2 (92,0/87,5)

6. Enej Faletic (Słowenia) 230,3 (90,0/91,0)

...

9. Kamil Stoch (Polska) 224,8 (84,5/93,0)

11. Piotr Żyła (Polska) 223,4 (87,5/85,5)

16. Dawid Kubacki (Polska) 217,5 (85,0/87,0)

. Paweł Wąsek (Polska) 217,5 (88,5/86,0)

23. Maciej Kot (Polska) 208,2 (82,0/88,5)

27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 193,6 (78,0/85,5)



Klasyfikacja generalna LGP po 10 z 11 indywidualnych konkursów:

1. Philipp Raimund (Niemcy) 410 pkt

2. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 368

3. Niklas Bachlinger (Austria) 362

4. Naoki Nakamura (Japonia) 315

5. Kamil Stoch (Polska) 308

6. Dawid Kubacki (Polska) 294

...

10. Maciej Kot (Polska) 211

11. Piotr Żyła (Polska) 187

21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 120

51. Paweł Wąsek (Polska) 30