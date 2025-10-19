Świetna passa Energi Trefla Sopot trwa! Kolejna wygrana z rzędu

Mikołaj Witliński był świetny od początku meczu - po jego akcjach było już 0:6. Później przewagę przyjezdnych utrzymywali m. in. Ray Cowels oraz debiutujący Dylan Addae-Wusu. Po rzutach wolnych Szymona Zapały różnica wynosiła 13 punktów. Gospodarze zakończyli tę część meczu serią 8:0, w której wyróżniał się Michał Jankowski. Po 10 minutach było 20:25.

W drugiej kwarcie po akcjach Terrella Brown-Soaresa krośnianie zbliżyli się na zaledwie punkt. Dość szybko sytuację opanowali jednak Mikołaj Witliński i Kenny Goins. Po późniejszej kontrze wykończonej przez Paula Scruggsa przewaga wzrosła do 11 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:55.

W trzeciej kwarcie głównie Tre Jackson starał się nawiązać rywalizację. Nie robiło to jednak wielkiego wrażenia na ekipie trenera Mikko Larkasa. Aktywny był Szymon Zapała, a po trójce Raya Cowelska goście prowadzili 13 punktami. To nie był koniec! Dzięki kolejnej serii - aż 0:11 - i trafieniu z dystansu Paula Scruggsa po 30 minutach było 61:86.

W następnej części meczu niewiele się zmieniało, bo sopocianie całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. "Setkę" przekroczył Szymon Nowicki, a przewaga ciągle była zdecydowana. Ostatecznie Energa Trefl zwyciężył 105:85.

Najlepszym strzelcem gości był Ray Cowels z 16 punktami i 2 zbiórkami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Javontae Hopkins z 18 punktami i 4 zbiórkami.

Miasto Szkła Krosno - Energa Trefl Sopot 85:105 (20:25, 24:30, 17:31, 24:19)

Miasto Szkła Krosno: Javontae Hopkins 18, Terrell Brown-Soares 16, Jarrett Hensley 13, Charles Jackson III 13, Jan Wójcik 8, Maurice Watson 6, Leemet Bockler 6, Michał Jankowski 5, Jan Góreńczyk 0, Przemysław Wrona 0, Hubert Łałak 0, Michał Chrabota 0.

Energa Trefl Sopot: Kasper Suurorg 17, Raymond Cowels 16, Paul Scruggs 14, Mikołaj Witliński 14, Mindaugas Kacinas 13, Kenneth Goins 8, Jakub Schenk 8, Szymon Zapała 8, Szymon Nowicki 4, Dylan Addae-Wusu 3, Szymon Kiejzik 0.

PLK.pl