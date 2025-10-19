Tauron Liga: KS DevelopRes Rzeszów – UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

KS DevelopRes Rzeszów – UNI Opole to mecz 2. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu KS DevelopRes Rzeszów – UNI Opole na Polsatsport.pl.

Developres bardzo dobrze rozpoczął rywalizację na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W pierwszej kolejce siatkarki klubu z Rzeszowa w czterech setach pokonały ekipę BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Dzięki temu już na starcie zmagań mistrzynie Polski zapisały na swoim koncie trzy punkty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka i kontuzja podstawowej atakującej. Nieudany mecz ITA TOOLS Stali Mielec

 

Zawodniczki drużyny z Opola nie mogą pochwalić się takimi dobrymi wynikami. Niedzielny mecz będzie bowiem ich szansą na zdobycie pierwszych punktów w tym sezonie. W pierwszej kolejce po czterech setach musiały uznać wyższość zawodniczek drużyny ŁKS Commercecon Łódź. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, nie można się dziwić, że większość kibiców i ekspertów uważa, że w niedzielnym starciu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyli KS DevelopRes Rzeszów.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu KS DevelopRes Rzeszów – UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DEVELOPRES RZESZÓWSIATKÓWKATAURON LIGAUNI OPOLE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 