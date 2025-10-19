Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź to mecz drugiej kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl.

Gospodynie niedzielnego starcia nie mogą zaliczyć swojego pierwszego meczu w tym sezonie Tauron Ligi do najbardziej udanych. Siatkarki klubu Sokół & Hagric Mogilno w premierowej kolejce zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce przegrały po pięciu setach z LOTTO Chemikiem Police.

 

Zawodniczki z Łodzi również nie mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Na starcie rywalizacji w Tauron Lidze musiały uznać wyższość ekipy ITA TOOLS STAL Mielec. 

 

Możemy zatem oczekiwać ciekawego spotkania. Obie drużyny mają bowiem nadzieje na zgarnięcie swojego pierwszego zwycięstwa.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AA, Polsat Sport
PGE GROT BUDOWLANI ŁÓDŹSIATKÓWKASOKÓŁ & HAGRIC MOGILNOTAURON LIGA

