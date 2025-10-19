Trwa fatalna seria Liverpoolu

Już po kilkudziesięciu sekundach od pierwszego gwizdka sędziego Kameruńczyk Bryan Mbeumo wykorzystał prostopadłe podanie od Amada Diallo i mocnym strzałem pokonał gruzińskiego bramkarza gospodarzy Giorgiego Mamardaszwilego.

Z upływem czasu Liverpool coraz bardziej się rozpędzał, ale długo nie był w stanie zmienić wyniku. Może też mówić o pechu, bo trzykrotnie po uderzeniach gospodarzy piłka odbijała się od słupka, w tym po dwóch strzałach Cody'ego Gakpo.

Holender nie mógł się pomylić w 78. minucie, gdy musiał tylko skierować piłkę do pustej bramki po dograniu Włocha Federico Chiesy.

Tyle że ostatnie słowo należało do gości - w 84. minucie Harry Maguire wykorzystał dośrodkowanie Portugalczyka Bruno Fernandesa i ustalił wynik. Tym samym Manchester United odniósł pierwsze zwycięstwo na Anfield od 17 stycznia 2016 roku. Wówczas jedyną bramkę uzyskał Wayne Rooney.

Liverpool jest na trzecim miejscu w tabeli z 15 punktami. Prowadzący Arsenal Londyn, który w sobotę ograł lokalnego rywala Fulham 1:0, zgromadził 19. Przed „The Reds” jest też Manchester City - 16 pkt. Manchester United ma 13 pkt i jest dziewiąty.

We wcześniejszym niedzielnym spotkaniu Aston Villa, w składzie z Mattym Cashem, wygrała na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur 2:1. Było to piąte z rzędu zwycięstwo drużyny prowadzonej przez Hiszpana Unaia Emery'ego, wliczając także występy w Lidze Europy. W tabeli angielskiej ekstraklasy jest jednak dopiero na 10. pozycji z dorobkiem 12 punktów. Tottenham ma o dwa więcej i jest szósty.

Liverpool - Manchester United 1:2 (0:1)

Bramki: Gakpo 78 - Mbeumo 2, Maguire 84.

Liverpool: Mamardashvili - Bradley (62 Wirtz), Konate, van Dijk, Kerkez - Gravenberch (62 Jones), Mac Allister (62 Ekitike) - Salah (85 Frimpong), Szoboszlai, Gakpo - Isak (72 Chiesa).

Manchester United: Lammens - de Ligt, Maguire, Shaw (85 Yoro) - Diallo (59 Dorgu), Casemiro (58 Ugarte), Fernandes (85 Mainoo), Dalot - Mbeumo, Cunha, Mount (61 Sesko).

Żółte kartki: Diallo, Casemiro.