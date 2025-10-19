Trzecie zwycięstwo z rzędu! Świetna forma Legii

Gospodarze od początku starali się narzucić swój rytm gry. Andrzej Pluta i Ojars Silins byli skuteczni, a po trafieniu Bena Shungu prowadzili już 13:2. Słupszczanie z kolei mieli spore problemy z konstruowaniem swoich akcji ofensywnych. Dopiero wejście Dominika Wilczka ożywiło ten element. Ostatecznie jednak po kolejnym rzucie Pluty po 10 minutach było 22:10. Podobnie było w drugiej kwarcie - Legia cały czas podkręcała tempo i grała efektywnie. Po zagraniu Matthiasa Tassa różnica wzrosła nawet do 17 punktów. Starał się na to reagować aktywny Aigars Skele, ale to było zdecydowanie za mało. Trójka Andrzeja Pluty ustaliła wynik po pierwszej połowie na 43:27.

Po przerwie prowadzenie zespołu trenera Heiko Rannuli urosło nawet do 23 punktów po zagraniach Ojarsa Silinsa i Michała Kolendy. Pojedyncze odpowiedzi Szymona Tomczaka czy Michała Nowakowskiego nie wystarczały do nawiązania rywalizacji, czy realnego odrabiania strat. Efektowny wsad Jayvona Gravesa ustalił wynik po 30 minutach na 71:47. Czwarta kwarta niczego nie zmieniała. Swoje akcje mógł kończyć wracający do gry po kontuzji Wojciech Tomaszewski, a kolejne szanse otrzymał także Błażej Czapla. Chico Carter i Donovan Ivory co prawda lekko zmniejszali różnicę, ale przewaga ciągle była bezpieczna. Ostatecznie Legia zwyciężyła 87:76.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andrzej Pluta, który zdobył 15 punktów, 6 zbiórek i 3 asysty. Donovan Ivory zanotował dla gości 15 punktów i 4 zbiórki.

Legia Warszawa - Energa Czarni Słupsk 87:76 (22:10, 21:17, 28:20, 16:29).

Punkty:

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 15, Ojars Silins 14, Jayvon Graves 10, Michał Kolenda 9, Ben Shungu 9, Maksymilian Wilczek 7, Shane Hunter 6, Wojciech Tomaszewski 6, Carl Ponsar 6, Matthias Tass 5, Błażej Czapla 0.

Energa Czarni Słupsk: Donovan Ivory 15, Aigars Skele 14, Jorden Duffy 11, Dominik Wilczek 11, Michał Nowakowski 10, Chico Carter 8, Szymon Tomczak 6, Francis Okoro 1, Junior Etou 0, Jakub Musiał 0.

