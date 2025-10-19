UFC: de Ridder vs Allen. Wyniki i skróty walk

Wyniki i skróty walk gali UFC: de Ridder vs Allen:

Karta główna:

185 lb: Brendan Allen (26-7) pokonał Reiniera de Riddera (21-3) przez techniczny nokatu (poddanie walki przez narożnik) między czwartą a piątą rundą.

170 lb: Mike Malott (13-2-1) pokonał Kevina Hollanda (28-15) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

135 lb: Aiemann Zahabi (14-2) pokonał Marlona Verę (23-11-1) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 28-29).

125 lb: Manon Fiorot (13-2) pokonała Jasmine Jasudavicius (14-4) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

135 lb: Charles Jourdain (17-8-1) pokonał Daveya Granta (15-8) przez poddanie w pierwszej rundzie.

155 lb: Kyle Nelson (17-6-1) pokonał Matta Frevolę (11-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 30-27).

Karta wstępna:

155 lb: Drew Dober (28-15) pokonał Kyle’a Prepoleca (18-10) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

135 lb: Aoriqileng (26-12) pokonał Cody’ego Gibsona (21-12) przez przez nokaut w pierwszej rundzie.

125 lb: Bruno Silva (15-7-2) pokonał Hyun Sung Parka (10-2) przez poddanie w trzeciej rundzie.

185 lb: Djorden Santos (11-2) pokonał Danny’ego Barlowa (9-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

115 lb: Stephanie Luciano (7-2-1) pokonała Ravenę Oliveirę (7-3-1) przez poddanie w trzeciej rundzie.

185 lb: Yousri Belgaroui (9-3) pokonał Azamata Bekoeva (20-4) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

135 lb: Melissa Croden (7-2) pokonała Tainarę Lisboę (7-4) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

AA, Polsat Sport