Verstappen najlepszy w Austin

Tym samym czterokrotny mistrz świata zwieńczył kolejnym sukcesem wyścigowy weekend, w którym praktycznie wszystko układało się po jego myśli. Holender był najszybszy w kwalifikacjach sprintu, sprincie oraz kwalifikacjach poprzedzających niedzielny wyścig, w którym prowadził od startu do mety.

To 68. w karierze zwycięstwo Verstappena w rundzie mistrzostw świata F1, piąte w tym sezonie i trzecie w ostatnich czterech wyścigach. Jeszcze kilka tygodni temu jego strata do pierwszego w klasyfikacji generalnej Australijczyka Oscara Piastriego (McLaren), który w Austin zajął piąte miejsce, wynosiła ponad sto punktów. Teraz, pięć rund przed końcem sezonu, różnica wynosi już tylko 40 pkt.

Między nimi sklasyfikowany jest Norris, który ma o 14 pkt mniej od lidera.

W kalendarzu do końca sezonu pozostały jeszcze rundy w Meksyku, Brazylii, Las Vegas, Katarze i Abu Zabi. Tę ostatnią zaplanowano na 7 grudnia.

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:34.00,161

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) strata 7,959 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 15,373

4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 28,536

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 29,678

6. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 33,456

7. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 52,714

8. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 57,249

9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 1.04,722

10. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 1.10,001

Klasyfikacja generalna kierowców (po 19 z 24 wyścigów):

1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 346 pkt

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 332

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 306

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 252

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 192

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 142

7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 89

8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73

9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 41

10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39

Klasyfikacja konstruktorów:

1. McLaren 678 pkt - mistrz świata

2. Mercedes 341

3. Ferrari 334

4. Red Bull 331

5. Williams 111

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 69

8. Kick Sauber 59

9. Haas 48

10. Alpine 20

IM, PAP