Wicemistrzyni US Open z triumfem! Zacięta rywalizacja w finale

Nad ranem w niedzielę 19 października odbył się finał turnieju WTA w Osace. Naprzeciwko siebie stanęły Leylah Fernandez i Tereza Valentova. Ostatecznie, po trzech setach i 135 minutach gry, szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła kanadyjska tenisistka.

Fernandez, wicemistrzyni US Open z 2021 roku, wygrała piąty turniej WTA w karierze w singlu. Natomiast 18-letnia Valentova, ubiegłoroczna triumfatorska juniorskiego French Open w singlu oraz w deblu, po raz pierwszy wystąpiła w finale imprezy WTA.

Wynik finału:

Leylah Annie Fernandez (Kanada, 4) - Tereza Valentova (Czechy) 6:0, 5:7, 6:3

PAP