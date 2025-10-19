Wicemistrzyni US Open z triumfem! Zacięta rywalizacja w finale

Tenis

Kanadyjka Leylah Fernandez pokonała czeską kwalifikantkę Terezę Valentovą 6:0, 5:7, 6:3 w finale turnieju tenisistek WTA 250 w Osace.

Wicemistrzyni US Open z triumfem! Zacięta rywalizacja w finale
fot. AFP
Leylah Fernandez ze zwycięstwem w finale turnieju WTA w Osace

Nad ranem w niedzielę 19 października odbył się finał turnieju WTA w Osace. Naprzeciwko siebie stanęły Leylah Fernandez i Tereza Valentova. Ostatecznie, po trzech setach i 135 minutach gry, szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła kanadyjska tenisistka.

 

Fernandez, wicemistrzyni US Open z 2021 roku, wygrała piąty turniej WTA w karierze w singlu. Natomiast 18-letnia Valentova, ubiegłoroczna triumfatorska juniorskiego French Open w singlu oraz w deblu, po raz pierwszy wystąpiła w finale imprezy WTA.

 

Wynik finału:

 

Leylah Annie Fernandez (Kanada, 4) - Tereza Valentova (Czechy) 6:0, 5:7, 6:3

PAP
