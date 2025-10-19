WTA w Ningbo: Elena Rybakina - Jekatierina Aleksandrowa. Relacja live i wynik na żywo

Rybakina bardzo dobrze prezentowała się podczas swoich poprzednich starć na turnieju w Chinach. Wyższość zawodniczki z Kazachstanu do tej pory musiały uznać kolejno: Dajana Jastremska, Ajla Tomljanovic i Jasmine Paolini. Tylko pierwsza z wymienionych tenisistek była w stanie wygrać seta przeciwko dziewiątej rakiecie świata.

Równie dobrymi wynikami może pochwalić się przeciwniczka Rybakiny w finale turnieju w Ningbo - Jekatierina Aleksandrowa. 30-latka podczas imprezy w Chinach nie przegrała jeszcze ani jednego seta. Jej rywalkami na drodze do wielkiego finału były: Yue Yuan, McCartney Kessler i Diana Sznajder.

Relacja live i wynik na żywo meczu Elena Rybakina - Jekatierina Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport