Za nami finałowe zawody w Nanjingu
Amerykanin Brady Elilson oraz reprezentantka Korei Południowej San An zwyciężyli w chińskim Nanjingu w finałowych zawodach Pucharu Świata w strzelaniu z łuku klasycznego. Polaków zabrakło w końcowej fazie zawodów.
W rywalizacji bloczkowców triumfowali: Meksykanka Mariana Bernal oraz Turek Emircan Haney.
Wyniki:
łuk klasyczny
mężczyźni
finał Brady Ellison (USA) - Marcus D'Almeida (Brazylia) 6:4
o trzecie Thomas Chirault (Francja) - Mete Gazoz (Turcja) 7:1
Kolejne miejsca zajęli:
5. Baptista Addis (Francja)
6. Matias Grande (Meksyk) i Wenchao Kao (Chiny)
8. Florian Unruh (Niemcy)
kobiety
finał San An (Korea Płd.) - Hsin-tzu Hsu (Tajwan) 6:5
o trzecie Chaeyoung Kang (Korea Płd.) - Casey Kaufhold (USA) 6:2
Kolejne miejsca zajęły:
5. Jiaman Li (Chiny)
6. Penny Healey (W.Brytania)
7. Jingyi Zhu (Chiny)
8. Michelle Kroppen (Niemcy)
łuk bloczkowy
mężczyźni
finał Emircan Haney (Turcja) - Mathias Fullerton (Dania) 149:148
o trzecie Mike Schlosser (Holandia) - Rishabh Yadav (Indie) 147:147 - 10:10
(bliżej środka tarczy strzelił Holender)
Kolejne miejsca zajęli:
5. Nicolas Girard (Francja)
6. Michea Godano (Włochy) i Jongho Kim (Korea Płd.)
8. Yiliang Ding (Chiny)
kobiety
finał Mariana Bernal - Andrea Becerra (obie Meksyk) 147:147 - 10:10
(bliżej środka trafiła strzała Bernal)
o trzecie Jyothi Surakha Vennam (Indie) - Ella Gibson (W.Brytania) 150:145
Kolejne miejsca zajęły:
5. Madhura Dhamangaonkar (Indie)
6. Hazal Burun (Turcja) i Alexis Ruiz (USA)
8. Xinyan Zhang (Chiny)