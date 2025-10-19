Zamieszanie w Jagiellonii. "Niczego nie nawywijał"

Rafał Grzyb związany był z Jagiellonią Białystok od 2010 roku. Karierę piłkarza zakończył osiem lat później, natomiast w 2019 dołączył do sztabu szkoleniowego zespołu, dwukrotnie tymczasowo obejmując drużynę.

Teraz wokół Jagiellonii wybuchło niemałe zamieszanie. Grzyb niespodziewanie stracił pracę. Podziękował mu Adrian Siemieniec, lecz powody rozstania nie są do końca znane.

- Rafała znam od 12 lat i mogą być państwo spokojni - nic na pewno nie nawywijał, bo tak ułożonego, spokojnego i wartościowego człowieka rzadko spotyka się w piłce. Powinien być w piłce, powinien być w klubie, powinien być w Jagiellonii, bo Podlasie nie choruje na zbyt wielu dobrych trenerów - stwierdził ekspert Polsatu Sport Marek Wasiluk.

Były zawodnik zwraca jednak uwagę na fakt, że Siemieniec mógł podjąć taką decyzję.

- To było jego prawem. Pierwszy trener układa sobie sztab i tym rządzi. Ma prawo zwolnić asystenta i dopasować sobie sztab do własnych potrzeb, natomiast kłóci mi się ta cała sytuacja i z tym mam duży problem, bo budowanie Jagiellonii przez ostatnie lata polegało na naprawdę fajnych wartościach, uczciwości, rzetelności i odwadze, a w tej sytuacji możesz kogoś zwolnić, pędząc pociągiem i wyrzucając go przez drzwi i tak to trochę mi wygląda, ale możesz kogoś podwieźć na peron, podziękować za pracę i spytać czy mu taksówki nie zamówić - wyjaśnił Wasiluk.

W samych superlatywach o Grzybie wypowiedział się również Tomasz Hajto

- Pracowałem z Rafałem Grzybem, grałem przeciwko niemu i mam jakąś relację i kontakt z nim do dziś. O dziwo, jako jeden z niewielu piłkarzy zawsze pamięta o urodzinach i świętach. Wydaje mi się, że to niesamowicie inteligentny chłopak i dobry człowiek przede wszystkim z zasadami moralnymi, z którym można było - jak z niewieloma piłkarzami - naprawdę normalnie porozmawiać o życiu, a nie tylko o piłce - ocenił ekspert Polsatu Sport.

Jagiellonia obecnie znajduje się w świetnej formie. Z dorobkiem 24 punktów zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Najbliższy mecz "Duma Podlasia" rozegra jednak w Lidze Konferencji. 23 października przeciwnikiem podopiecznych Siemieńca będzie Strasbourg.

Transmisje meczów Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu.

Cała dyskusja w "Cafe Futbol" na temat zwolnienia Rafała Grzyba w załączonym materiale wideo: