Zażarta walka w finale! Polska tenisistka walczyła o tytuł

Linda Klimovicova w minionych dniach prezentowała fantastyczną formę podczas zawodów ITF W100 w Les Franqueses del Valles. Rozstawiona z "6" Polka zwyciężyła cztery mecze, meldując się w finale, gdzie jej przeciwniczką była turniejowa "1" - Łotyszka Darja Semenistaja.

Jako pierwsza w decydującym o tytule spotkaniu odskoczyła Klimovicova, która przełamała rywalkę na 3:1. Semenistaja błyskawicznie odrobiła jednak stratę i było po 3. Polka miała piłkę setową przy wyniku 5:4 i podaniu Łotyszki, lecz nie wykorzystała swojej szansy. To zemściło się chwilę później - Semenistaja zdobyła breaka na 6:5, którego potwierdziła własnym serwisem i wygrała premierową odsłonę starcia.

W drugiej partii na 2:1 przełamała Łotyszka, ale Klimovicova momentalnie odwdzięczyła się tym samym. Następnie to Polka odjechała na 5:3, jednak nie potrafiła domknąć seta. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim Klimovicova prowadziła 2:0, ale w kolejnych fragmentach inicjatywę przejęła Semenistaja, która triumfowała 7:4, odnosząc tym samym wiktorię w całym turnieju.

Linda Klimovicova - Darja Semenistaja 5:7, 6:7(4)