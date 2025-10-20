Awans Majchrzaka i Hurkacza. Bez zmian w czołówce

Tenis

Kamil Majchrzak awansował z 75. na 70. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Na 76. pozycji plasuje się pauzujący od lata po operacji kolana Hubert Hurkacz. Nadal prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Włochem Jannikiem Sinnerem i Niemcem Alexandrem Zverevem.

fot. PAP
Kamil Majchrzak

Majchrzak w minionym tygodniu dotarł do drugiej rundy turnieju w Sztokholmie. W weekend natomiast przeszedł kwalifikacje do imprezy w Bazylei. We wtorek zagra z szóstym w rankingu Amerykaninem Benem Sheltonem.

 

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 20 października 2025:

 

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11340 pkt
2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 10000
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5930
4. (4) Taylor Fritz (USA) 4645
5. (5) Novak Djokovic (Serbia) 4580
6. (6) Ben Shelton (USA) 4100
7 (7) Alex de Minaur (Australia) 3935
8. (8) Lorenzo Musetti (Włochy) 3685
9. (9) Jack Draper (W. Brytania) 3590
10. (11) Holger Rune (Dania) 3180
...
70. (75) Kamil Majchrzak (Polska) 836
76. (78) Hubert Hurkacz (Polska) 785

KN, PAP
