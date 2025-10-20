Betclic 1 Liga: Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Puszcza znajduje się w dolnej części tabeli. Drużyna z Niepołomic rozegrała 12 spotkań, a aż osiem z nich kończyło się podziałem punktów z przeciwnikiem. W ostatniej kolejce piłkarze Tomasza Tułacza zremisowali z Polonią Bytom 1:1. Bramkę dla ekipy z Małopolski na wagę jednego "oczka" zdobył Olaf Korczakowski.

 

Wisła jest liderem Betclic 1 Ligi i jak na razie pewnie kroczy w stronę Ekstraklasy. Drużyna Mariusza Jopa zaliczyła już dziewięć zwycięstw, a tylko raz schodziła pokonana z placu gry. Przed przerwą reprezentacyjną zawodnicy z Krakowa pewnie pokonali na własnym stadionie Ruch Chorzów 3:0.

 

MR, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPUSZCZA NIEPOŁOMICEWISŁA KRAKÓW

