Dominacja w meczu polskiej ligi! Pewne zwycięstwo ekipy ze Szczecina

Przyjezdni na początku lekko zaskoczyli rywali i po trafieniu DJ Lastera prowadzili 2:6. Straty szybko odrobili jednak Jeremy Roach i Przemysław Żołnierewicz. Sytuacja ciągle była mimo tego bardzo wyrównana - kolejny remis był możliwy dzięki Ante Brzoviciowi. Anthony Roberts swoimi akcjami ustalił wynik po 10 minutach na 21:18. W drugiej kwarcie zarówno Daniel Gołębiowski, jak i Quan Jackson dawali małą przewagę ekipie z Ostrowa Wielkopolskiego. Roach brał jednak ciężar gry na siebie. Głównie dzięki jego trafieniom King uciekał nawet na 11 punktów! Straty w samej końcówce jeszcze lekko zmniejszyli Laster oraz Sakota, ale rewelacyjny rzut Roacha z połowy boiska ustalił wynik po pierwszej połowie na 49:37.

Po przerwie Daniel Gołębiowski starał się zmniejszać różnicę. Tomasz Gielo i Noah Freidel nie pozwalali jednak na zbyt wiele. Po kolejnym zagraniu Jeremy’ego Roacha przewaga ponownie wynosiła już 14 punktów. Teraz ekipa trenera Andrzeja Urbana miała już spore problemy z powrotem do gry. Po 30 minutach było 67:52. W czwartej kwarcie po dwóch akcjach z rzędu Nemanji Popovicia przewaga drużyny trenera Macieja Majcherka dość szybko wzrosła aż do 20 punktów. Pojedyncze odpowiedzi Quana Jacksona i DJ Lastera niczego w tym starciu nie zmieniały. Anthony Roberts wraz z Przemysławem Żołnierewiczem krok po kroku powiększali różnicę na korzyść gospodarzy. Ostatecznie King zwyciężył 97:72.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jeremy Roach 24 punktami, 4 przechwytami i 3 asystami. Daniel Gołębiowski zdobył dla gości 15 punktów i 5 zbiórek.

King Szczecin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 97:72 (21:18, 28:19, 18:15, 30:20).

Punkty:

King Szczecin: Jeremy Roach 24, Przemysław Żołnierewicz 16, Anthony Roberts 13, Nemanja Popovic 12, Noah Freidel 12, Tomasz Gielo 8, Antoni Majcherek 5, Max Egner 3, Ondrej Hustak 2, Mateusz Kostrzewski 2, Jakub Ucieszyński 0.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Daniel Gołębiowski 15, Trenton Gibson 13, Daniel Laster 12, Luka Sakota 8, Quan Jackson 6, Jacek Rutecki 5, Michał Pluta 5, Ante Brzovic 4, Mareks Mejeris 2, Nikodem Czoska 2.

PLK.pl