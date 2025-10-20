Dwukrotny mistrz NBA podpisał nową umowę. Zawrotna suma na kontrakcie!

Koszykówka

Znany amerykański koszykarz Kevin Durant, który latem przeszedł z Phoenix Suns do Houston Rockets, przedłużył umowę z nowym klubem o dwa lata - poinformowały światowe media za ESPN. Kontrakt ma obowiązywać do sezonu 2027/28.

fot. PAP/EPA
  • Kevin Durant przedłużył umowę z Rockets 
  • Wybrał niższą kwotę niż mógł, co daje zespołowi elastyczność kontraktową
  • Nowy kontrakt jest trzyletni i opiewa na 144,7 mln dolarów
  • W poprzednim sezonie Durant zdobywał średnio 26,6 punktu dla Suns
  • Latem koszykarz przeszedł do Rockets w wyniku rekordowej wymiany
  • Durant jest dwukrotnym mistrzem NBA z Golden State Warriors

Z informacji medialnych wynika, że przedłużenie umowy opiewa na 90 milionów dolarów, choć Durant mógł ubiegać się o 122 miliony dolarów. Wybrał jednak niższą kwotę, co zapewni Rockets dużą elastyczność w kontekście kontraktów z innymi zawodnikami w przyszłości.

 

37-letni koszykarz na mocy dotychczasowej umowy ma zarobić 54,7 mln w sezonie 2025/26. Natomiast po przedłużeniu cały kontrakt, obecnie już trzyletni, oznacza 144,7 mln.

 

W zeszłym sezonie Durant zdobywał dla Suns średnio 26,6 pkt, notował 6,0 zbiórek i 4,2 asysty.

 

Latem przeszedł do Rockets w ramach wymiany z udziałem rekordowej liczby aż siedmiu klubów NBA i łącznie trzynastu zawodników.

 

Utytułowany koszykarz jest m.in. dwukrotnym mistrzem NBA z Golden State Warriors (2017, 2018) i czterokrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA.

 

W obu mistrzowskich finałach wybierany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP). W dorobku ma też m.in. tytuł MVP sezonu w 2014 roku i 15 nominacji do Meczu Gwiazd.

KEVIN DURANTKOSZYKÓWKANBA
