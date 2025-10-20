Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji? Transmisja live i stream online

Już w czwartek, 23 października, rozegrane zostaną mecze drugiej kolejki Ligi Konferencji UEFA. Na europejskich boiskach zobaczymy aż cztery polskie zespoły - Jagiellonię Białystok, Lecha Poznań, Legię Warszawa oraz Raków Częstochowa. Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji? O której godzinie?

fot: PAP
Adrian Siemieniec (lewy górny róg, Jagiellonia Białystok), Niels Frederiksen (prawy górny róg, Lech Poznań), Edward Iordanescu (lewy dolny róg, Legia Warszawa) oraz Marek Papszun (prawy dolny róg, Raków Częstochowa)

Trzy z czterech polskich zespołów rozpoczęły fazę grupową Ligi Konferencji UEFA od zwycięstw. Jagiellonia Białystok pokonała maltańskie Hamrun Spartans 1:0, Lech Poznań rozgromił Rapid Wiedeń 4:1, natomiast Raków Częstochowa pewnie ograł Universitateę Craiovę 2:0. Jedynie Legia Warszawa nie zdołała zapisać na swoim koncie punktów - "Wojskowi" ulegli tureckiemu Samsunsporowi 0:1.

 

W pierwszej kolejce los sprawił, że wszystkie polskie drużyny mogły liczyć na wsparcie własnych kibiców. Tym razem jednak nie będzie już tak komfortowo - w drugiej serii spotkań wszystkie polskie zespoły czekają wyjazdowe starcia. Co ciekawe, Legia mimo wszystko pozostanie w Polsce, ponieważ jej rywal - Szachtar Donieck - rozgrywa domowe mecze Ligi Konferencji UEFA na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Dzięki temu stołeczny klub nie będzie musiał opuszczać granic kraju.

 

Na papierze najtrudniejsze zadanie czeka Jagiellonię Białystok, która we Francji zmierzy się z RC Strasbourg. Podopieczni Liama Roseniora świetnie rozpoczęli sezon i po ośmiu kolejkach Ligue 1 zajmują trzecie miejsce w tabeli, tracąc jedynie dwa punkty do lidera. W ostatnim ligowym meczu zremisowali oni 3:3 z obecnym mistrzem Francji i triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Mistrzów - Paris Saint-Germain.

 

Lech Poznań, po efektownym zwycięstwie w pierwszej kolejce, uda się na Gibraltar, gdzie zmierzy się z miejscowym Lincoln Red Imps FC. Gospodarze tego spotkania po wysokiej porażce 0:5 z HSK Zrinjski Mostar zamykają tabelę fazy ligowej LK i będą walczyć o pierwsze punkty w tych rozgrywkach.

 

Trudne zadanie czeka również Raków Częstochowa, który uda się do Czech, by zagrać z KS Sigma Ołomuniec. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna po dobrym początku w Lidze Konferencji będzie chciał potwierdzić swoją formę także na wyjeździe. Rywale z Ołomuńca zajmują obecnie piąte miejsce w czeskiej ekstraklasie, natomiast częstochowianie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy radzą sobie przeciętnie i plasuje się dopiero na 11. pozycji.

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w drugiej kolejce Ligi Konferencji UEFA?

Nasze przedmeczowe studio rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

 

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

Transmisja meczu Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

Transmisja meczu SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

Po zakończeniu wszystkich czwartkowych spotkań zapraszamy na pomeczowe studio poświęcone występom polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA. Początek o godzinie 22:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

O 23:30 z kolei rozpocznie się Magazyn Ligi Konferencji UEFA, w którym widzowie będą mogli zobaczyć skróty spotkań drugiej kolejki tych rozgrywek. Transmisja również w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go.

