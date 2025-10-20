Trzy z czterech polskich zespołów rozpoczęły fazę grupową Ligi Konferencji UEFA od zwycięstw. Jagiellonia Białystok pokonała maltańskie Hamrun Spartans 1:0, Lech Poznań rozgromił Rapid Wiedeń 4:1, natomiast Raków Częstochowa pewnie ograł Universitateę Craiovę 2:0. Jedynie Legia Warszawa nie zdołała zapisać na swoim koncie punktów - "Wojskowi" ulegli tureckiemu Samsunsporowi 0:1.

W pierwszej kolejce los sprawił, że wszystkie polskie drużyny mogły liczyć na wsparcie własnych kibiców. Tym razem jednak nie będzie już tak komfortowo - w drugiej serii spotkań wszystkie polskie zespoły czekają wyjazdowe starcia. Co ciekawe, Legia mimo wszystko pozostanie w Polsce, ponieważ jej rywal - Szachtar Donieck - rozgrywa domowe mecze Ligi Konferencji UEFA na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Dzięki temu stołeczny klub nie będzie musiał opuszczać granic kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Konferencji. Na którym miejscu Legia, Jagiellonia, Lech i Raków?

Na papierze najtrudniejsze zadanie czeka Jagiellonię Białystok, która we Francji zmierzy się z RC Strasbourg. Podopieczni Liama Roseniora świetnie rozpoczęli sezon i po ośmiu kolejkach Ligue 1 zajmują trzecie miejsce w tabeli, tracąc jedynie dwa punkty do lidera. W ostatnim ligowym meczu zremisowali oni 3:3 z obecnym mistrzem Francji i triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Mistrzów - Paris Saint-Germain.

Lech Poznań, po efektownym zwycięstwie w pierwszej kolejce, uda się na Gibraltar, gdzie zmierzy się z miejscowym Lincoln Red Imps FC. Gospodarze tego spotkania po wysokiej porażce 0:5 z HSK Zrinjski Mostar zamykają tabelę fazy ligowej LK i będą walczyć o pierwsze punkty w tych rozgrywkach.

Trudne zadanie czeka również Raków Częstochowa, który uda się do Czech, by zagrać z KS Sigma Ołomuniec. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna po dobrym początku w Lidze Konferencji będzie chciał potwierdzić swoją formę także na wyjeździe. Rywale z Ołomuńca zajmują obecnie piąte miejsce w czeskiej ekstraklasie, natomiast częstochowianie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy radzą sobie przeciętnie i plasuje się dopiero na 11. pozycji.

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w drugiej kolejce Ligi Konferencji UEFA?

Nasze przedmeczowe studio rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Transmisja meczu Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Transmisja meczu SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Po zakończeniu wszystkich czwartkowych spotkań zapraszamy na pomeczowe studio poświęcone występom polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA. Początek o godzinie 22:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

O 23:30 z kolei rozpocznie się Magazyn Ligi Konferencji UEFA, w którym widzowie będą mogli zobaczyć skróty spotkań drugiej kolejki tych rozgrywek. Transmisja również w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go.