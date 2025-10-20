Jannik Sinner - Daniel Altmaier na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Jannik Sinner - Daniel Altmaier to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

Jannik Sinner wraca do gry w głównym cyklu. Poprzednio bowiem rywalizował w pokazowych zmaganiach Six Kings Slam w Rijadzie, gdzie pokonał odpowiednio Greka Stefanosa Tsitsipasa, Serba Novaka Djokovicia i Hiszpana Carlosa Alcaraza, sięgając po tytuł oraz nagrodę pieniężną w wysokości sześciu milionów dolarów.

 

ZOBACZ TAKŻE: WTA ogłasza. Sabalenka może świętować, Świątek już bez szans na awans

 

Teraz Włoch przystępuje do imprezy rangi ATP 500 w Wiedniu. W drabince turniejowej drugi zawodnik światowego rankingu został rozstawiony z numerem 1. Jego przeciwnikiem w premierowej rundzie jest Niemiec Daniel Altmaier.

 

Tenisiści mają już na swoim koncie trzy bezpośrednie pojedynki. Pierwsze dwa miały miejsce podczas Wielkich Szlemów i kończyły się w pięciu setach po niezwyklej zażartych bataliach: podczas US Open 2022 lepszy okazał się Sinner, a w Roland Garros 2023 - Altmaier. Ostatnio natomiast panowie mierzyli się 4 października tego roku: w Szanghaju w dwóch partiach triumfował Włoch.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP 500 WIEDEŃATP 500 WIEDEŃ 2025ATP TOURATP WIEDEŃATP WIEDEŃ 2025DANIEL ALTMAIERERSTE BANK OPENERSTE BANK OPEN 2025JANNIK SINNERTENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 