Jannik Sinner - Daniel Altmaier na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online
Jannik Sinner - Daniel Altmaier to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.
Jannik Sinner wraca do gry w głównym cyklu. Poprzednio bowiem rywalizował w pokazowych zmaganiach Six Kings Slam w Rijadzie, gdzie pokonał odpowiednio Greka Stefanosa Tsitsipasa, Serba Novaka Djokovicia i Hiszpana Carlosa Alcaraza, sięgając po tytuł oraz nagrodę pieniężną w wysokości sześciu milionów dolarów.
ZOBACZ TAKŻE: WTA ogłasza. Sabalenka może świętować, Świątek już bez szans na awans
Teraz Włoch przystępuje do imprezy rangi ATP 500 w Wiedniu. W drabince turniejowej drugi zawodnik światowego rankingu został rozstawiony z numerem 1. Jego przeciwnikiem w premierowej rundzie jest Niemiec Daniel Altmaier.
Tenisiści mają już na swoim koncie trzy bezpośrednie pojedynki. Pierwsze dwa miały miejsce podczas Wielkich Szlemów i kończyły się w pięciu setach po niezwyklej zażartych bataliach: podczas US Open 2022 lepszy okazał się Sinner, a w Roland Garros 2023 - Altmaier. Ostatnio natomiast panowie mierzyli się 4 października tego roku: w Szanghaju w dwóch partiach triumfował Włoch.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl