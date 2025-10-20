Jest komunikat ws. Bartosza Kurka! Klub ogłosił to publicznie

Kontrakt z Tokio Great Bears oznacza dla Kurka powrót do Japonii, gdzie występował wcześniej przez wiele lat. W latach 2020-2024 reprezentował barwy Wolf Dogs Nagoya, gdzie sięgał między innymi po mistrzostwo kraju. Ostatni sezon spędził natomiast w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Kurek od lat stanowi również o sile reprezentacji Polski. Tego lata występował z nią podczas mistrzostw świata na Filipinach, gdzie przed meczem półfinałowym nabawił się kontuzji wykluczającej go z gry do końca turnieju. Z tego powodu Kurek nie rozpoczął okresu przygotowawczego z zespołem, jednak jak się okazuje powrócił do niego na końcówkę października.

- Cieszę się, że zagram w Japonii po dłuższej przerwie – powiedział Kurek cytowany przez klub. „Prosimy o wsparcie dla Bartosza Kurka” – napisało Tokio Great Bears na Twitterze komunikując powrót zawodnika do Japonii.

Bartosz Kurek to polski siatkarz, atakujący, kapitan reprezentacji Polski od 2022 roku. Karierę rozpoczynał w Stali Nysa, a następnie grał m.in. w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, PGE Skrze Bełchatów, Dynamie Moskwa, Lube Banca Macerata oraz klubach z Japonii i Turcji. W 2024 roku powrócił do ZAKSY po 16 latach.

Z reprezentacją Polski zdobył mistrzostwo Europy (2009, 2023) i mistrzostwo świata (2018), gdzie został MVP turnieju. W 2022 roku sięgnął po srebro mistrzostw świata, a w 2024 roku wywalczył srebrny medal olimpijski w Paryżu. W 2025 roku dołożył do tego wspomniany brązowy medal MŚ.

Polsat Sport