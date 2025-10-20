Kolejna wygrana Wisły! Krakowianie pewnie kroczą po PKO BP Ekstraklasę

Od pierwszych minut spotkania inicjatywę przejęli zawodnicy zespołu przyjezdnego. Już w dziewiątej minucie meczu Maciej Kuziemka popisał się znakomitą akcją indywidualną - wygrał pojedynek fizyczny, minął obrońcę i uderzył z ostrego kąta. Piłka odbiła się jeszcze od rąk bramkarza, ale ostatecznie wpadła do siatki. Dla 19-letniego skrzydłowego było to czwarte trafienie w bieżących rozgrywkach ligowych.

W kolejnych minutach gospodarze starali się przejąć inicjatywę, jednak to goście wciąż nadawali ton grze. W 29. minucie James Igbekeme zdecydował się na strzał z dystansu, a piłka po niefortunnym rykoszecie od Adriana Piekarskiego wpadła do bramki. Trafienie zostało ostatecznie zapisane jako gol samobójczy obrońcy Puszczy.

Tuż przed przerwą najlepszy strzelec Betclic 1 Ligi ponownie wpisał się na listę strzelców. Angel Rodado, po precyzyjnym dośrodkowaniu Juliusa Ertlthalera, skierował piłkę do siatki i zanotował swoje 13. trafienie w tym sezonie.

Druga połowa przebiegała pod dyktando Wisły, choć tym razem kibice nie doczekali się kolejnych bramek. "Biała Gwiazda" utrzymywała kontrolę nad spotkaniem, ale nie zdołała podwyższyć prowadzenia, wobec czego mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla krakowian.

Podopieczni trenera Jopa umocnili się na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. Mają oni już osiem punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. Puszcza z kolei znajduje się w dolnych rejonach tabeli - po trzynastu kolejkach zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową, z identycznym dorobkiem punktowym co szesnasta FKS Stal Mielec. Drużyna Tomasza Tułacza wciąż ma na koncie tylko jedno ligowe zwycięstwo i może pochwalić się najmniejszą liczbą zdobytych goli w całych rozgrywkach (11).

Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków 0:3 (0:3)

Bramki: Maciej Kuziemka 9, Adrian Piekarski (gol samobójczy) 29, Angel Rodado 42.

Puszcza: Wiktor Kowal - Norbert Barczak (46. Kacper Przybylko), Adrian Piekarski (46. Adam Basse), Konrad Kasolik, Piotr Mroziński (46. Kosei Iwao) - Michał Walski, Konrad Stępień (76. Emmanuel Francois) - Mateusz Cholewiak, Filipe Nascimento, Olaf Korczakowski (56. Mateusz Stępień) - Christopher Simon.

Wisła: Patryk Letkiewicz - Raoul Giger, Wiktor Biedrzycki, Darijo Grujcic, Julian Lelieveld (78. Jakub Krzyżanowski) - Marc Carbo, James Igbekeme (86. Ervin Omic) - Maciej Kuziemka (64. Ardit Nikaj), Kacper Duda (64. Frederico Duarte), Julius Ertlthaler (76. Filip Baniowski) - Angel Rodado.

Żółte kartki: Filipe Nascimento, Konrad Stępień, Mateusz Cholewiak - Filip Baniowski.

Sędziował: Piotr Urban (Polska).