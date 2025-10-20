Majchrzak - Shelton. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Shelton w Bazylei?
Kamil Majchrzak - Ben Shelton to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Bazylei. Kto wygrał mecz Majchrzak - Shelton? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Shelton?
Kamil Majchrzak rywalizuje w tym tygodniu w prestiżowym turnieju rangi ATP 500 w Bazylei. Polak najpierw - aby znaleźć się w głównej drabince - musiał przebrnąć kwalifikacje.
W nich piotrkowianin zwyciężył dwa spotkania. Okazał się lepszy odpowiednio od Hiszpana Pedro Martineza (6:4, 6:4) oraz Francuza Valentina Royera (6:4, 7:5).
Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej rundzie właściwych zmagań jest rozstawiony z "2" Ben Shelton. Zajmujący 70. miejsce w rankingu ATP Polak nie ma łatwego zadania, bowiem Amerykanin to szósta rakieta świata.
Dla obu tenisistów to pierwszy bezpośredni pojedynek.
