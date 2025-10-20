Majchrzak - Shelton. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Shelton w Bazylei?

Tenis

Kamil Majchrzak - Ben Shelton to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Bazylei. Kto wygrał mecz Majchrzak - Shelton? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Shelton?

Majchrzak - Shelton. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Shelton w Bazylei?
fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak rywalizuje w tym tygodniu w prestiżowym turnieju rangi ATP 500 w Bazylei. Polak najpierw - aby znaleźć się w głównej drabince - musiał przebrnąć kwalifikacje.

 

ZOBACZ TAKŻE: WTA ogłasza. Sabalenka może świętować, Świątek już bez szans na awans

 

W nich piotrkowianin zwyciężył dwa spotkania. Okazał się lepszy odpowiednio od Hiszpana Pedro Martineza (6:4, 6:4) oraz Francuza Valentina Royera (6:4, 7:5).

 

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej rundzie właściwych zmagań jest rozstawiony z "2" Ben Shelton. Zajmujący 70. miejsce w rankingu ATP Polak nie ma łatwego zadania, bowiem Amerykanin to szósta rakieta świata.


Dla obu tenisistów to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Majchrzak - Shelton. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Majchrzak - Shelton poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Shelton, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP 500 BAZYLEAATP 500 BAZYLEA 2025ATP BAZYLEAATP BAZYLEA 2025ATP TOURBEN SHELTONKAMIL MAJCHRZAKSWISS INDOORS BASELSWISS INDOORS BASEL 2025TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jiri Lehecka - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 