Tegoroczny program został zaprojektowany tak, by łączyć lokalną perspektywę z globalnym spojrzeniem. Od strategii sponsoringowych, przez zarządzanie marką i relacjami z fanami, aż po rozwój miast poprzez sport.

Jubileuszowa edycja Kongresu to moment, w którym chcemy otworzyć się szerzej niż kiedykolwiek. Obok polskich ekspertów głos zabiorą liderzy z najważniejszych rynków europejskich, dzięki czemu nasi uczestnicy będą mogli czerpać inspiracje bezpośrednio z praktyk, które kształtują sport i biznes na świecie. Międzynarodowy format to również doskonała okazja do promocji Polski jako kraju, gdzie podejmowane są ważne i kluczowe tematy związane z kierunkami rozwoju europejskiego sportu i biznesu – komentuje Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.

W programie wydarzenia wystąpią m.in.:

● Meggane Grand (CA Sports) – o sile storytellingu w kampaniach sportowych.

● Sylvie Lederle (Global Sponsorship) – o sponsoringu, który buduje emocjonalną więź z konsumentem.

● Markus Klausmann (Opta by Stats Perform) – o rewolucji w dystrybucji treści sportowych.

● Robert Fitzpatrick (Belfast Giants) i Victoria Matthews (European Arenas Association) – o tym, jak zbudować silną markę sportową i społeczność kibiców.

● Fiona Green (ProDataStack) – o tym, jak dane zmieniają sport i kluby.

● Francisco Antunez (Liga Portugal), Thomas van Schaik (The Athlete Brand) i Ales Hlavicka (Fandom Factory) – w debacie o fan engagement.

● Stuart Campbell (Sport Liverpool) – o efektywności miejskich wydatków na sport.

● Andrea Santini (Stadio Olimpico) – o wykorzystaniu infrastruktury miejskiej do organizacji wydarzeń sportowych.

● Iñigo Barreiro Domínguez (Atlético de Madrid) - i przepis na sukces współpracy na linii sponsor - klub.

Przyszli liderzy - nowa generacja, ten sam cel

Podczas X Kongresu Sport Biznes Polska wyłonieni zostaną także laureaci Plebiscytu Liderów Sport Biznes Polska. W poprzednich latach wyróżnienia trafiły m.in. do:

· Adam Soroko - Członek Zarządu PGE Narodowy

· Łukasz Seweryniak - CEO Superbet Polska

· Justyna Gdowska - Członek zarządu ds. marketingu TREFL

· Magdalena Szozda - Brands Partnership & KINDER Joy of moving Ferrero Polska

· Jakub Rachfalik - Dyrektor Zarządzający Forum by Nowy Styl

· Marcin Mikucki - Dyrektor Departamentu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy

Plebiscyt jest nie tylko wyróżnieniem dla uznanych ekspertów, ale również sposobem na docenienie młodych talentów. Kategoria Przyszli Liderzy SBP ma na celu uhonorowanie osób, które już dziś wnoszą świeżą energię i nowe spojrzenie do branży. Ich obecność podczas Kongresu to znak, że przyszłość polskiego sportu ma solidne fundamenty. Właśnie dlatego w programie wydarzenia znalazł się specjalny Masterclass „Biznes sportowy jutra w oczach Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska”. Spotkanie będzie okazją, by spojrzeć na sportowy biznes oczami nowego pokolenia ekspertów i zrozumieć, jakich kompetencji wymaga dziś branża przyszłości.

Plebiscyt Przyszłych Liderów SBP to coś więcej niż wyróżnienie - to inwestycja w przyszłość naszej branży. Widzimy, jak młodzi profesjonaliści, pełni pasji i innowacyjnych pomysłów, coraz śmielej wchodzą w świat biznesu sportowego i realnie wpływają na jego kształt. Dlatego tak ważne jest, by dawać im przestrzeń do rozwoju, głos w debacie oraz uznanie za realny wkład, jaki już teraz wnoszą w naszą branże. - podkreśla Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska

X Kongres Sport Biznes Polska to spotkanie różnych perspektyw. Od futbolowych aren i hokejowych hal, przez zarządzanie danymi i sponsoringiem, aż po rozwój miast i infrastruktury. To także okazja, by zobaczyć, jak globalne trendy można przenosić na lokalny grunt. To wyjątkowa okazja, by znaleźć się w gronie liderów i praktyków, którzy kształtują przyszłość sportu w Polsce i Europie.

