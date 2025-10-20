Niespodzianka! Argentyna przegrała z Marokiem

W meczu finałowym obie bramki - w 12. i 29. minucie - zdobył Yassir Zabiri, napastnik portugalskiego Famalicao. Spotkanie na stadionie w Santiago obejrzało 43 tys. widzów, z których większość kibicowała debiutującym w tej imprezie piłkarzom z Afryki.

To kolejny sukces marokańskiego futbolu. W 2022 roku „Lwy Atlasu” zajęły czwarte miejsce na mundialu w Katarze, najwyższe w historii startów drużyn z Afryki. Dwa lata później w igrzyskach olimpijskich w Paryżu reprezentacja tego kraju wywalczyła brązowy medal.

Maroko będzie współgospodarzem mistrzostw świata w 2030 roku, obok Hiszpanii i Portugalii.