Niespodzianka! Argentyna przegrała z Marokiem

Piłka nożna

Maroko niespodziewanie wygrało z Argentyną 2:0 w finale piłkarskich mistrzostw świata do 20 lat, które odbywały się w Chile. Brązowy medal wywalczyła Kolumbia po zwycięstwie nad Francją 1:0.

Niespodzianka! Argentyna przegrała z Marokiem
fot. PAP/EPA
Niespodzianka! Argentyna przegrała z Marokiem

W meczu finałowym obie bramki - w 12. i 29. minucie - zdobył Yassir Zabiri, napastnik portugalskiego Famalicao. Spotkanie na stadionie w Santiago obejrzało 43 tys. widzów, z których większość kibicowała debiutującym w tej imprezie piłkarzom z Afryki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trwa świetna passa Milanu. Koszmar Fiorentiny

 

To kolejny sukces marokańskiego futbolu. W 2022 roku „Lwy Atlasu” zajęły czwarte miejsce na mundialu w Katarze, najwyższe w historii startów drużyn z Afryki. Dwa lata później w igrzyskach olimpijskich w Paryżu reprezentacja tego kraju wywalczyła brązowy medal.

 

Maroko będzie współgospodarzem mistrzostw świata w 2030 roku, obok Hiszpanii i Portugalii.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Węgry. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 