Nokaut w meczu PlusLigi! Trafił piłką... kolegę z drużyny (WIDEO)

W poniedziałek 20 października rozpoczął się nowy sezon PlusLigi. W premierowym spotkaniu nowej kampanii naprzeciwko siebie stanęły ekipy Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów.

Do dość niecodziennej sytuacji doszło w czwartym secie przy wyniku 17:12 dla ekipy z Gdańska. To właśnie wtedy w polu zagrywki pojawił się Aliaksei Nasevich. Siatkarz mocno zaserwował, jednak uderzona przez niego piłka... trafiła w głowę Piotra Orczyka, czyli jego kolegę z drużyny.

Poszkodowany przewrócił się na boisko niczym bokser po otrzymaniu mocnego ciosu. Na szczęście po krótkiej chwili przyjmujący wstał z parkietu i rozbawiony całą sytuacją przyjął przeprosiny od swojego kolegi z zespołu. Nagranie z tej akcji można zobaczyć poniżej.

AA, Polsat Sport