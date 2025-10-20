Nokaut w meczu PlusLigi! Trafił piłką... kolegę z drużyny (WIDEO)

Siatkówka

W meczu pierwszej kolejki nowego sezonu PlusLigi pomiędzy zespołami Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów doszło do niecodziennej sytuacji. Aliaksei Nasevich znokautował mocnym serwisem... swojego kolegę z drużyny Piotra Orczyka.

fot. Polsat Sport
Piotr Orczyk uderzony piłką po zagraniu Aliakseia Nasevicha

W poniedziałek 20 października rozpoczął się nowy sezon PlusLigi. W premierowym spotkaniu nowej kampanii naprzeciwko siebie stanęły ekipy Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów. 

 

Do dość niecodziennej sytuacji doszło w czwartym secie przy wyniku 17:12 dla ekipy z Gdańska. To właśnie wtedy w polu zagrywki pojawił się Aliaksei Nasevich. Siatkarz mocno zaserwował, jednak uderzona przez niego piłka... trafiła w głowę Piotra Orczyka, czyli jego kolegę z drużyny. 

 

Poszkodowany przewrócił się na boisko niczym bokser po otrzymaniu mocnego ciosu. Na szczęście po krótkiej chwili przyjmujący wstał z parkietu i rozbawiony całą sytuacją przyjął przeprosiny od swojego kolegi z zespołu. Nagranie z tej akcji można zobaczyć poniżej.

 

AA, Polsat Sport
