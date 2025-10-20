Piter/Tjen - Jeanjean/Mladenovic na żywo. WTA w Guangzhou. Relacja live i wynik online

Katarzyna Piter przystępuje do kolejnego turnieju w Azji. Wcześniej rywalizowała w Seulu i Osace, gdzie odpadła po pierwszym spotkaniu, natomiast teraz bierze udział w zmaganiach rangi WTA 250 w Guangzhou.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek wśród najlepszych! Sprawdź, gdzie wystąpi Polka

Polka gra u boku Janice Tjen. Indonezyjka to głównie singlistka. W tym sezonie poczyniła bardzo duży postęp.

Przeciwniczkami Piter i Tjen w pierwszej rundzie Guangzhou Open są występujące z dziką kartą Francuzki Leolia Jeanjean i Kristina Mladenovic.

Ta druga to utytułowana deblistka i były numer 1 rankingu WTA. Na swoim koncie ma również między innymi sześć tytułów wielkoszlemowych: dwa w Australian Open i cztery w Roland Garros.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Janice Tjen - Leolia Jeanjean/Kristina Mladenovic na Polsatsport.pl.