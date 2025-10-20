PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Gospodarze, po znakomitym początku sezonu, ostatnio nie radzą sobie już tak imponująco. Wciąż są wysoko w ligowej tabeli, jednak ich ostatnie zwycięstwo miało miejsce pod koniec sierpnia - wtedy to pokonali przed własną publicznością Zagłębie Lubin 2:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska ma już awans, to pewne! FIFA ogłasza. Wszystko dzięki tym wynikom

 

Zawodnicy Pawła Misiury, pomimo tego że od czterech ligowych spotkań nie zaznali smaku zwycięstwa, wciąż są najlepszą defensywą ligi - w 10 meczach stracili jedynie siedem goli.

 

Goście z Niecieczy znajdują się w znacznie gorszym położeniu - mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Ostatnio, pomimo objęcia prowadzenia w starciu z Widzewem, przegrali wysoko - 2:4. Co ciekawe, jedyne zwycięstwa w tym sezonie podopieczni Marcina Brosza zanotowali w starciach z obecnym liderem Górnikiem Zabrze (1:0) i wiceliderem Jagiellonią Białystok (4:0).

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZAEKSTRAKALSAEKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNAWISŁA PŁOCK

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 