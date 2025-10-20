Gospodarze, po znakomitym początku sezonu, ostatnio nie radzą sobie już tak imponująco. Wciąż są wysoko w ligowej tabeli, jednak ich ostatnie zwycięstwo miało miejsce pod koniec sierpnia - wtedy to pokonali przed własną publicznością Zagłębie Lubin 2:1.

Zawodnicy Pawła Misiury, pomimo tego że od czterech ligowych spotkań nie zaznali smaku zwycięstwa, wciąż są najlepszą defensywą ligi - w 10 meczach stracili jedynie siedem goli.

Goście z Niecieczy znajdują się w znacznie gorszym położeniu - mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Ostatnio, pomimo objęcia prowadzenia w starciu z Widzewem, przegrali wysoko - 2:4. Co ciekawe, jedyne zwycięstwa w tym sezonie podopieczni Marcina Brosza zanotowali w starciach z obecnym liderem Górnikiem Zabrze (1:0) i wiceliderem Jagiellonią Białystok (4:0).



Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.





