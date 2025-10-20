PlusLiga 2025/2026. Wyniki i skróty meczów 1. kolejki

PlusLiga ruszyła w najlepsze! Czołowi siatkarze świata rozpoczęli rozgrywki i powrócili do gry. Sprawdź wyniki 1. kolejki siatkarskiej PlusLigi w sezonie 2025/2026.

Fot. PAP
PlusLiga rozpoczęła się na dobre, a wraz z nią największe siatkarskie emocje związane z męską siatkówką. Premierowa seria gier już przyniosła pierwszego tie-breaka i podział punktów. W tym spotkaniu Energa Trefl Gdańsk pokonała Barkom Każany Lwów po długim i wyczerpującym boju. To nie oznacza jednak, że wszystkie emocje w tej kolejce już się wyczerpały.

 

W minionym sezonie PlusLigi mistrzostwo Polski siatkarzy zdobyła drużyna Bogdanka LUK Lublin. Był to dla tego klubu pierwszy złoty medal w historii, wywalczony w czwartym sezonie występów na najwyższym szczeblu.

 

1. kolejka

 

Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:19, 15:8)

 

21.10.2025, 17:30

 

Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów

 

21.10.2025, 20:30

 

PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm

 

22.10.2025, 17:30

 

Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel

 

22.10.2025, 20:30

 

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - BOGDANKA LUK Lublin

 

29.10.2025, 17:30

 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie

 

29.10.2025, 20:30

 

Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów

PI, Polsat Sport
