PlusLiga 2025/2026. Wyniki i skróty meczów 1. kolejki
PlusLiga ruszyła w najlepsze! Czołowi siatkarze świata rozpoczęli rozgrywki i powrócili do gry. Sprawdź wyniki 1. kolejki siatkarskiej PlusLigi w sezonie 2025/2026.
PlusLiga rozpoczęła się na dobre, a wraz z nią największe siatkarskie emocje związane z męską siatkówką. Premierowa seria gier już przyniosła pierwszego tie-breaka i podział punktów. W tym spotkaniu Energa Trefl Gdańsk pokonała Barkom Każany Lwów po długim i wyczerpującym boju. To nie oznacza jednak, że wszystkie emocje w tej kolejce już się wyczerpały.
W minionym sezonie PlusLigi mistrzostwo Polski siatkarzy zdobyła drużyna Bogdanka LUK Lublin. Był to dla tego klubu pierwszy złoty medal w historii, wywalczony w czwartym sezonie występów na najwyższym szczeblu.
1. kolejka
Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:19, 15:8)
21.10.2025, 17:30
Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów
21.10.2025, 20:30
PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm
22.10.2025, 17:30
Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel
22.10.2025, 20:30
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - BOGDANKA LUK Lublin
29.10.2025, 17:30
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie
29.10.2025, 20:30
Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra BełchatówPrzejdź na Polsatsport.pl