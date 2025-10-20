Ani Trefl, ani Barkom nie są zaliczane przez ekspertów oraz dziennikarzy do czołowych lokat, a bardziej do rywalizacji w dolnych rejonach tabeli. W poprzednim sezonie gdańszczanie skończyli zmagania na jedenastej lokacie z bilansem jedenastu zwycięstw i dziewiętnastu porażek. Z kolei lwowianie do ostatniej kolejki drżeli o uniknięcie degradacji. Dzięki dwóm wygranym 3:1 na finiszu rundy zasadniczej rzutem na taśmę opuścili strefę spadkową!

Największą gwiazdą gospodarzy w tym sezonie będzie Piotr Nowakowski, który w przeszłości reprezentował już barwy Trefla. Dwukrotny mistrz świata wraca do Trójmiasta po pięciu latach spędzonych w Projekcie Warszawa. W Gdańsku cieszył się m.in. z triumfu w Pucharze Polski i brązowego medalu w PlusLidze. Wcześniej w latach 2011-2017 był zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów, z którą trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Polski. Jego wielka seniorska kariera zaczęła się w AZS-ie Częstochowa, gdzie w latach 2006-2011 zdobył wicemistrzostwo oraz Puchar Polski.

Z kolei po stronie Barkomu najjaśniej powinna świecić... była gwiazda Trefla, czyli Lukas Kampa. Reprezentant Niemiec spędził nad polskim morzem cztery ostatnie lata, natomiast nad Wisłą występuje już od 2014 roku, kiedy zadebiutował w barwach Cerrad Czarnych Radom. Potem był jeszcze pięcioletni okres w Jastrzębskim Węglu, okraszony mistrzostwem Polski. Teraz nadszedł czas na czwarty klub w PlusLidze rutynowanego rozgrywającego. To niewątpliwie największy smaczek oraz podtekst poniedziałkowej rywalizacji.

W poprzednim sezonie obie drużyny rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Barkom wygrał u siebie 3:2, natomiast w Gdańsku uległ 0:3. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz Trefl - Barkom? O której godzinie?

Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

