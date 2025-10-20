W poprzednim sezonie Trefl uplasował się na 11. pozycji. Z drużyny latem odeszło siedmiu siatkarzy: obaj rozgrywający - Lukas Kampa i Kamil Droszyński, środkowi Bartłomiej Mordyl i Janusz Gałązka oraz przyjmujący Jakub Czerwiński i Holender Gijs Jorna. Karierę zakończył natomiast atakujący Jakub Jarosz.

W ich miejsce pozyskano rozgrywających - Amerykanina Josepha Worsleya (ostatnio Chaumont VB 52 Haute-Marne z Francji) i Przemysława Stępnia (Cuprum Stilon Gorzów Wlkp.), przyjmujących - Niemca Tobiasa Branda (Projekt Warszawa) i Damiana Koguta (Steam Hemarpol Norwid Częstochowa), atakującego Damiana Schulza (MKS Będzin) oraz środkowych Piotra Nowakowskiego (powrót po kontuzji) i Mariusza Schamlewskiego (Pierrot Czarni Radom).



Siatkarze Barkomu Każany Lwów od 2022 roku rywalizują w polskiej ekstraklasie. Wiceprezes klubu Dariusz Biernat przyznał, że marzeniem na nadchodzący sezon jest awans do fazy play off. Ligowych rywali będzie tym razem podejmować w Elblągu. To już czwarte miasto, które gości ukraiński zespół.



Minione rozgrywki zakończył na 13. miejscu, ostatnim, jakie ratowało od spadku do pierwszej ligi.



Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.