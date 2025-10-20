Polka zagra w drabince głównej. Cenne zwycięstwo w trzech setach

Zajmująca 127. miejsce w rankingu WTA tenisistka z Krynicy-Zdroju miała trudną przeprawę ze sklasyfikowaną na 444. pozycji rywalką. W drugim secie przegrywała już 4:5 i była blisko porażki, ale pewnie utrzymała swoje podanie, a partię rozstrzygnęła w tie-breaku.

Kawa nie zna jeszcze rywalki w pierwszej rundzie.

W deblu wystąpi Katarzyna Piter, której partnerką będzie Indonezyjka Janice Tjen.