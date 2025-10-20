Polka zagra w drabince głównej. Cenne zwycięstwo w trzech setach
Katarzyna Kawa przebrnęła przez dwie rundy eliminacji, dzięki czemu wystąpi w fazie głównej turnieju WTA 250 na kortach twardych w Kantonie. W decydującej rundzie kwalifikacji wygrała z reprezentantką Hongkongu Hong Yi Cody Wong 5:7, 7:6 (7-5), 6:4.
Zajmująca 127. miejsce w rankingu WTA tenisistka z Krynicy-Zdroju miała trudną przeprawę ze sklasyfikowaną na 444. pozycji rywalką. W drugim secie przegrywała już 4:5 i była blisko porażki, ale pewnie utrzymała swoje podanie, a partię rozstrzygnęła w tie-breaku.
Kawa nie zna jeszcze rywalki w pierwszej rundzie.
W deblu wystąpi Katarzyna Piter, której partnerką będzie Indonezyjka Janice Tjen.
