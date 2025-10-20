Polsat SiatCast - 21.10. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie "Polsat SiatCast". Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 21 października w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.
Przed nami kolejny odcinek "Polsat SiatCast". Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy porozmawiają o wydarzeniach na polskim parkiecie.
ZOBACZ TAKŻE: Jest komunikat ws. Bartosza Kurka! Klub ogłosił to publicznie
W ostatnich dniach ruszyły bowiem TAURON Liga i PlusLiga. Panie mają za sobą już dwie kolejki, natomiast wśród panów trwa pierwsza seria gier.
Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.
Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na online Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.Przejdź na Polsatsport.pl