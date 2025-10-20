Polsat SiatCast - 21.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek "Polsat SiatCast". Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy porozmawiają o wydarzeniach na polskim parkiecie.

W ostatnich dniach ruszyły bowiem TAURON Liga i PlusLiga. Panie mają za sobą już dwie kolejki, natomiast wśród panów trwa pierwsza seria gier.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na online Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.