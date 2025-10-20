Polsat SiatCast - 21.10. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejne wydanie "Polsat SiatCast". Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 21 października w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

Polsat SiatCast - 21.10. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć?

Przed nami kolejny odcinek "Polsat SiatCast". Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy porozmawiają o wydarzeniach na polskim parkiecie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest komunikat ws. Bartosza Kurka! Klub ogłosił to publicznie

 

W ostatnich dniach ruszyły bowiem TAURON Liga i PlusLiga. Panie mają za sobą już dwie kolejki, natomiast wśród panów trwa pierwsza seria gier.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.

 

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na online Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

