Polska gwiazda nie wystąpi na mistrzostwach świata. Na co stać Biało-Czerwonych?

Liderem reprezentacji ma być Mateusz Rudyk, znakomity sprinter, brązowy medalista MŚ w Pruszkowie w 2019 roku.

- Mateusz po raz pierwszy nie rozpocznie mistrzostw od startu w sprincie drużynowym. Sam jestem ciekaw, jak to się przełoży na jego dyspozycję w sprincie indywidualnym czy w keirinie. Na miejscu będzie się nim opiekować trener Kamil Kuczyński, choć Mateusz nadal jest prowadzony indywidualnie przez dotychczasowego trenera kadry Igora Krymskiego, który niedawno objął funkcję szkoleniowca reprezentacji Izraela - powiedział PAP dyrektor sportowy PZKol Jacek Kasprzak.

Dlaczego w Chile nie zaprezentuje się drużyna sprinterów?

- Ponieważ nie mamy obecnie trójki zawodników, którzy byliby w stanie walczyć o pierwszą dziesiątkę. Na początku września poważnej kontuzji uległ Konrad Burawski, który przewrócił się przy dużej prędkości podczas sprinterskich mistrzostw Polski w Pruszkowie. Nie ukrywam, że mamy kryzys w tej konkurencji. Trzeba czekać aż nasi juniorzy zmężnieją i otworzą nowy rozdział - wyjaśnił Kasprzak.

W Santiago wystartują zawodniczki w sprincie drużynowym oraz dwie drużyny na 4 km na dochodzenie.

- Sprinterki powinny walczyć o pierwszą szóstkę, dla panów dobrym miejscem byłoby ósme. Natomiast drużynę średniego dystansu kobiet, jak deklaruje trener Grzegorz Ratajczyk, stać nawet na miejsce w „czwórce” - ocenił Kasprzak.

Powodem do optymizmu był start zawodniczek zespołu Mat Atom Deweloper Wrocław w mistrzostwach Polski średniego dystansu. Niespełna dwa tygodnie temu Martyna Szczęsna, Tamara Szalińska, Maja Tracka, Olga Wankiewicz przejechały 4 km w rewelacyjnym czasie 4.21,249, choć warunki na chłodnym torze w Pruszkowie nie były sprzyjające.

W czterech ostatnich mistrzostwach świata biało-czerwoni nie stanęli na podium. Przed rokiem w Ballerup koło Kopenhagi najwyższe, piąte miejsca zajęli Rudyk w keirinie oraz drużyna kobiet w wyścigu na 4 km.

Podczas zawodów w Danii Harrie Lavreysen zwyciężył w sprincie drużynowym, indywidualnym oraz na 1 km ze startu zatrzymanego, czym wyrównał, a następnie pobił osiągnięcie 14-krotnego mistrza świata Francuza Arnauda Tournanta. Holender został najbardziej utytułowanym kolarzem torowym wszech czasów. Jego dorobek to 16 złotych medali mistrzostw świata: po sześć w sprincie i sprincie drużynowym, trzy w keirinie oraz jeden na kilometr ze startu zatrzymanego. W sprincie nie doznał porażki od mistrzostw świata w Pruszkowie w 2019 roku.

W Chile Lavreysen spróbuje przedłużyć tę serię, ale rośnie mu groźny przeciwnik - Brytyjczyk Matthew Richardson, który do igrzysk w Paryżu reprezentował Australię. 14 i 15 sierpnia w tureckiej Konyi Richardson przeszedł do historii jako pierwszy zawodnik, który pokonał 200 m ze startu lotnego (konkurencja eliminacyjna w sprincie) w czasie poniżej dziewięciu sekund. Najpierw osiągnął 8,941, a następnego dnia 8,857, jadąc ze średnią prędkością 81,3 km/h. Pojedynek tych kolarzy w Santiago zapowiada się pasjonująco.

Serie finałowe mistrzostw świata będą się rozpoczynać bardzo późno, o godz. 22, a nawet 23 czasu polskiego, z wyjątkiem ostatniego dnia - niedzieli.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w kolarstwie torowym:

mężczyźni

konkurencje sprinterskie: Mateusz Rudyk

konkurencje średniodystansowe: Daniel Staniszewski, Wojciech Pszczolarski, Filip

Prokopyszyn, Kacper Majewski, Bartosz Rudyk, Piotr

Maślak

kobiety

konkurencje sprinterskie: Nikola Sibiak, Marlena Karwacka, Urszula Łoś, Nikola Seremak

konkurencje średniodystansowe: Patrycja Lorkowska, Nikol Płosaj, Tamara Szalińska,

Martyna Szczęsna, Maja Tracka, Olga Wankiewicz

Program finałów MŚ:

środa (od godz. 23.00):

scratch kobiet

sprint drużynowy kobiet

sprint drużynowy mężczyzn

czwartek (od 22.30):

4 km drużynowo na dochodzenie mężczyzn

wyścig eliminacyjny kobiet

keirin mężczyzn

scratch mężczyzn

4 km drużynowo na dochodzenie kobiet

piątek (od 22.00):

wyścig punktowy mężczyzn

1 km ze startu zatrzymanego mężczyzn

sprint kobiet

4 km indywidualnie na dochodzenie mężczyzn

omnium kobiet

sobota (od 23.00):

500 m ze startu zatrzymanego kobiet

madison kobiet

3 km indywidualnie na dochodzenie kobiet

omnium mężczyzn

niedziela (od 18.30):

sprint mężczyzn

wyścig punktowy kobiet

wyścig eliminacyjny mężczyzn

keirin kobiet

madison mężczyzn

KN, PAP