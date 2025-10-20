Polska z deficytem finansowym z UEFA. Ten rok będzie przełomem?

UEFA płaci poszczególnym klubom za występy w europejskich pucharach, a im lepsza postawa, tym większe gratyfikacje. W zeszłym sezonie Ligi Konferencji dwa polskie zespoły dotarły do ćwierćfinału, przez co znacząco wzbogaciły nie tylko swój budżet, ale i pozostałych drużyn PKO BP Ekstraklasy.

- Zarówno Legia jak i Jagiellonia zarobiły 10,5-11 milionów euro. Dodatkowo pozostałe kluby dzięki graniu tych dwóch zespołów otrzymały prawie pięć milionów euro z tzw. pakietu solidarity payment płaconego dla klubów, które nie uczestniczą w rozgrywkach europejskich, ale otrzymują pieniądze z UEFA - przyznał prezes Ekstraklasy oraz wiceprezes PZPN, Marcin Animucki w rozmowie dla "Polsat Sport Talk".

UEFA płaci sporo, ale należy wspomnieć, że poszczególne kraje, w tym Polska, płacą jeszcze więcej UEFA za prawa do transmisji poszczególnych rozgrywek europejskich. Być może bilans zysków i strat zmniejszy się po tym sezonie ze względu na wyniki naszych drużyn.

- Warto podkreślić, że my jako kraj przekazujemy UEFA jako broadcasterzy około 50 milionów euro za Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji, czyli mamy jeszcze "deficyt finansowy", ponieważ Polska dopłaca do takich klubów jak PSG, Manchester City czy Real Madryt. A chcielibyśmy kiedyś zniwelować ten deficyt, czyli tyle pieniędzy ile wypływa do UEFA, tyle co najmniej wracało. Myślę, że w tym sezonie będziemy już ten deficyt zmniejszać, bo mamy cztery drużyny w Europie z dużymi szansami na granie na wiosnę. To już jest taka perspektywa finansowa, że ta luka się zmniejsza - powiedział Animucki.

Fragment rozmowy w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport