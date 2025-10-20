Potter nowym selekcjonerem reprezentacji. Wyczaruje awans na mundial?

Kontrakt Pottera obejmuje pozostałą część turnieju kwalifikacyjnego, w tym ewentualne baraże, oraz cały przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, o ile reprezentacja „Trzech Koron” do niego awansuje.

O to będzie jednak trudno, bo po czterech z sześciu kolejek Szwedzi zajmują ostatnie miejsce w grupie B z jednym punktem. Prowadzą Szwajcarzy - 10, przed Kosowem - 7 i Słowenią - 3.

Szwecja ma jednak praktycznie zapewniony udział w marcowych barażach - jako zwycięzca grupy C1 Ligi Narodów.

„Szwecja ma fantastycznych piłkarzy, którzy zachwycają każdego tygodnia w najlepszych ligach. Moim zadaniem będzie stworzenie takich warunków, żebyśmy jako zespół mogli grać na najwyższym poziomie i wprowadzić Szwecję do mistrzostw świata następnego lata” - powiedział Potter, cytowany w komunikacie SvFF.

Anglik, znany z pracy m.in. w Brightonie, Chelsea czy West Ham United, ale też szwedzkiego Oestersunds FK, zadebiutuje 15 listopada, gdy jego zespół zmierzy się na wyjeździe ze Szwajcarią. Trzy dni później podejmie Słowenię.

Zwolniony we wtorek Tomasson, niegdyś uznany duński piłkarz, był pierwszym zagranicznym selekcjonerem reprezentacji Szwecji od czasu utworzenia tej funkcji w 1962 roku.

KN, PAP