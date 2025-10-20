Powtórzył wyczyny Małysza i Stocha! Nowa nadzieja polskich skoków?

18-latek w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego dwukrotnie zajmował pierwsze miejsce i raz stawał na drugim stopniu podium, ponadto w żadnym z konkursów nie wypadł poza czołową dziesiątkę. W niedzielnym konkursie okazał się gorszy od między innymi Domena Prevca, rekordzisty świata w długości lotu, i Gregora Deschwandena, szóstego skoczka minionej zimy.





ZOBACZ TAKŻE: Stoch najlepszym Polakiem w Hinzenbach. Zwycięstwo Austriaka

Sukces Tomasiaka nie przeszedł bez echa, młody zawodnik już w przyszły weekend wystartuje po raz pierwszy w zawodach Letniego Grand Prix. Dodatkowo, dzięki jego świetnym wynikom, Polska otrzymała dodatkowe miejsce na pierwsze dwanaście konkursów zimowego Pucharu Świata - być może to właśnie 18-latek na stałe zagości w zawodach najwyższej rangi.





W przeszłości Letni Puchar Kontynentalny wygrywali między innymi Adam Małysz i Kamil Stoch, było to na początku znakomitych karier obu zawodników.





Inauguracyjne zawody zimowego Pucharu Świata 2025/2026 rozegrane zostaną za miesiąc, 21–23 listopada, w norweskim Lillehammer.

ST, Polsat Sport